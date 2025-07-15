Küçükçekmece'de Korkutan Patlama! Yaralılar Var
İstanbul Küçükçekmece'de İSKİ ekiplerinin altyapı çalışması sırasında doğal gaz borusu patladı. Olayda 2 işçi hafif şekilde yaralandı.
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İstanbul Küçükçekmece'de Söğütlüçeşme Mahallesi 3. Erguvan Sokak'ta saat 16.00 sıralarında patlama meydana geldi.
İKİ İŞÇİ YARALANDI
Edinilen bilgiye göre; İSKİ ekiplerinin altyapı çalışması sırasında doğal gaz borusu zarar gördü. Borunun patlamasıyla birlikte bölgede panik yaşandı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olayda hafif şekilde yaralanan 2 İSKİ çalışanı sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Patlamanın ardından bölgedeki gaz akışı kesilirken, ekiplerin inceleme ve onarım çalışmaları sürüyor.
Kaynak: DHA
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