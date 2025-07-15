Küçükçekmece'de Korkutan Patlama! Yaralılar Var

İstanbul Küçükçekmece'de İSKİ ekiplerinin altyapı çalışması sırasında doğal gaz borusu patladı. Olayda 2 işçi hafif şekilde yaralandı.

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Küçükçekmece'de Korkutan Patlama! Yaralılar Var
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İstanbul Küçükçekmece'de Söğütlüçeşme Mahallesi 3. Erguvan Sokak'ta saat 16.00 sıralarında patlama meydana geldi.

İKİ İŞÇİ YARALANDI

Edinilen bilgiye göre; İSKİ ekiplerinin altyapı çalışması sırasında doğal gaz borusu zarar gördü. Borunun patlamasıyla birlikte bölgede panik yaşandı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olayda hafif şekilde yaralanan 2 İSKİ çalışanı sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Patlamanın ardından bölgedeki gaz akışı kesilirken, ekiplerin inceleme ve onarım çalışmaları sürüyor.

Kaynak: DHA

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