Ciğerlerimiz Yanıyor: Türkiye'nin Dört Bir Yanında Yangın!

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Türkiye'nin yangın kabusu bitmiyor. Çanakkale, Tekirdağ, Bolu, Manisa, Bursa, Balıkesir ve Kocaeli'de ormanlar alevlere teslim oldu.

İşte yangınlardan anbean gelişmeler...

19.50 BOLU KONTROL ALTINDA

Bolu'nun Mudurnu ilçesine bağlı Delice köyünde tarım alanında başlayıp ormana sıçrayan yangın, yaklaşık 4 saatte kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışması devam ediyor.

19.48 ÇANAKKALE'DE BİR KÖY DAHA BOŞALTILDI

Çanakkale'de evlerin yaklaştığı Aşağıl köyü de tedbiren boşaltıldı. Tuzla ve Naldöken ile birlikte boşaltılan köylerin sayısı 3'e yükseldi.

19.44 BURSA KONTROL ALTINDA

Bursa’nın Nilüfer ilçesi Akçalar Mahallesi’ndeki orman yangını, karadan ve havadan müdahale ile 3 saatte kontrol altına alındı. Bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.

19.42 BALIKESİR

Balıkesir’in Edremit ilçesinde Cennetayağı Mahallesi’nde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, çevredeki kuru otlar ve rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayıldı. Yangına Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, Edremit Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne ait TOMA aracı ve Edremit Belediyesi ekipleri karadan müdahale etti. Ayrıca yangına havadan da bir helikopterle destek verildi.

Yangın nedeniyle bölgede bulunan zeytinlik ve tarım alanlarında maddi hasar meydana gelirken, ekiplerin yoğun çabasıyla alevler kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları sürüyor. Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

18.14 TEKİRDAĞ

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde İstiklal Mahallesi Kaytan mevkisinde başlayan anız yangını, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyerek ormanlık alana sıçradı.

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Orman İşletme, itfaiye ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Yangına, 2 uçak ve 4 helikopterin yanı sıra 20 arazöz, 20 itfaiye aracı, iş makineleri ve çok sayıda jandarma personeliyle müdahale ediliyor.

Bu arada alevler, Şenköy Mahallesi'nde bazı evlere sıçradı. Şenköy Mahallesi'ndeki yerleşim yerleri boşaltıldı. Yangının sıçradığı bir diğer Kocaeli Mahallesi'nde bir ev ve ahır yandı. Kocaeli Mahallesi'ndeki yerleşim yerleri boşaltıldı. Vatandaşlar, büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarını yerleşim yerlerinden uzaklaştırmaya çalışıyor.

18.12 MANİSA

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde iki ayrı bölgede çıkan orman yangınından biri kontrol altına alındı, diğerine ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Valilikten yapılan açıklamada, ilçeye bağlı Apak Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıkan yangının, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındığı belirtildi.

Seyitoba Mahallesi'nde çıkan orman yangınına ise İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 5 uçak, 13 helikopter, 38 arazöz, 15 su tankeri, 7 iş makinesinin yanı sıra Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'nın 10 itfaiye aracı ve emniyet ve jandarma teşkilatlarının TOMA'ları ile müdahale edildi.

Öte yandan jandarma ekipleri, Apak Mahallesi'ndeki yangına, ormanlık alanda kaynak yaparken neden olduğu öne sürülen F.K. ile Seyitoba Mahallesi yakınlarında bahçe temizliği yaparken yangın çıkardığı iddia edilen M.S.'yi gözaltına aldı. Ekiplerin yangın bölgesinde çalışması devam ediyor.

17.58 BOLU

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde Bayramlı Delice mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın rüzgarın da etkisiyle bölgede etkisini artırdı.

İhbar üzerine olay yerine Bolu Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

17.40 ÇANAKKALE

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde Naldöken köyündeki ormanlık alanda bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın nedeniyle Naldöken köyündeki bazı evler, damlar ve ağıllar alevlerden etkilendi. Rüzgarın etkisiyle alevler jeotermal santralinin de yer aldığı Tuzla köyüne doğru ilerledi. Tuzla ve Naldöken köylerinde tedbiren tahliye işlemleri başlatıldı.

Orman ekiplerinin yangına havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

17.22 BURSA

Bursa’nın Nilüfer ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.

Akçalar Mahallesi’ndeki ormanlık alanda yangın çıktığını gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Yangın yerine Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

17.12 KOCAELİ

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Edinilen bilgiye göre, saat 16.30 sıralarında Cumaköy'deki ormanlık bölgeden yoğun duman yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ve Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı çok sayıda ekip yönlendirildi.

Yangının rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılması üzerine çevre ilçelerden de destek ekip sevk edildi.

Ekiplerin alevleri kontrol altına alarak yangının daha geniş bir alana yayılmasını önlemek için müdahalesi sürüyor.

Kaynak: AA-DHA-İHA-ANKA