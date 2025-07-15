Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'FETÖ ile Mücadele Sürecek' Mesajı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gölbaşı Özel Harekat Başkanlığı'nda "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı"nda açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

"15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde, hain kalkışmanın 9. yıl dönümünde sizlerle bir aradayız. Bugün 51 vatan evladının her biri bu ülkeye bu bayrağa sevdalı 51 kardeşimizin şehit edildiği Özel Harekat Daire Başkanlığımızdayız. FETÖ'cü hainler 15 Temmuz gecesi bu noktaya F-16 uçaklarıyla iki ayrı saldırı düzenlediler. İlk saldırıda Havacılık Daire Başkanlığımızda görevli 7 kardeşimiz, ikinci saldırıda ise Özel Harekat Daire Başkanlığımızda vazifeli 44 kardeşimiz burada şehit düştü. Çoğu hayatının baharından gözlerini kırpmadan şehadete yürüyen bu kardeşlerimiz hem şahsiyetleri hem de kabiliyetleriyle temayüz eden vatan müdafileriydi. Hepsi ay yıldızlı al bayrağımıza, bu vatana aşk ile bağlı millet sevdalılarıydı. Şehit edilen her bir polisimiz birer cesaret abidesiydi. Onlar Türkiye'nin akıncı beyleriydi. Selam olsun bu milletin akıncı beylerine.

'EN AĞIR İHANETLERDEN BİRİNE UĞRADIK'

15 Temmuz 2016'da bu topraklardaki bin yıllık tarihimizin en ağır ihanetlerinden birine uğradık. Gazi Meclisimiz, Cumhurbaşkanlığı Külliyemiz, Genelkurmay Başkanlığımız, Ankara Emniyetimiz, TRT ve TürkSat'ın yanı sıra Gölbaşı'ndaki Özel Harekat Başkanlığımız da saldırıya maruz kaldı. 21. asrın haşhaşileri olan FETÖ'cü alçaklar ülkemize, milli iradeye ve geleceğimize yönelik büyük bir pusu kurdu.

Demokrasimizi hedef alan FETÖ'cü hain sürüsünün o geceki saldırılarında tam 253 vatandaşımız şehitlik mertebesine ulaştı. Yurdu yaşatmak için can veren ama canından aziz bildiği vatanını işgalcilere teslim etmeyen şehitlerimizin hakkını asla ödeyemeyiz. Milletin kendilerine emanet ettiği silahlarla kardeşlerimizi ailelerinden, bizden koparan FETÖ'cü alçaklar sonsuza kadar lanetle, nefretle hatırlanacaklar. Şehitlerimiz ise daima hayırla yad edilecek, bu milletin gönlünde ayrı bir yer tutacak.

'FETÖ İLE MÜCADELE SÜRECEK'

Halen FETÖ virüsünü bünyeden tamamen söküp atamadık. FETÖ ile mücadelemize hız kesmeden, aynı kararlılıkla devam edeceğiz. Burada toprağa düşen kahramanların kanını asla yerde bırakmayacağız. Örgütten gelen en büyük tehditleri, taarruzları başarıyla atlattık. Önce 17-25 Aralık'ta, ardından 15 Temmuz'da hainleri bozguna uğrattık. Devletine ihanet edenler, milletine kurşun sıkanlar, ruhunu 1 dolara satan alçaklar bunun bedelini mutlaka ödeyecekler. Gevşemeden, rehavete kapılmadan, masumla, mücrimin tefrikini çok iyi yaparak bu hain örgütü ülkemiz için bir tehdit unsuru olmaktan çıkartacağız."

Kaynak: Haber Merkezi