Mersin’de Korkunç Olay! Bir Günde Sayısı 2’den 8’e Çıktı! 'Bunlar Adamı Yer' Diyerek Uyardı

Dün akşam 2 köpek balığının bulunduğu Mersin’de bu kez 8 köpekbalığı ağlara takıldı. Ağlara takılan türün koruma altındaki türlerden biri olduğu öğrenilirken, vatandaşlar tedirgin oldu.

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Av yasağının serbest olduğu Akdeniz açıklarında 8 köpekbalığı Mersinli balıkçıların ağlarına takıldı. Köpek balıklarının Hexanchus (Künt burunlu altı solungaçlı boz camgöz köpekbalığı) olduğu ve koruma altına bulunan bir tür olduğu öğrenildi.

Mersin'in Silifke ilçesinden tekne ile Akdeniz'in 15 mil açığına açılıp trol ağ ile avlanan balıkçılar 8 künt burunlu altı solungaçlı boz camgöz köpekbalığı yakaladı. Hayrete düşen balıkçılar o anları kameraya kaydetti.

Mersin’de Korkunç Olay! Bir Günde Sayısı 2’den 8’e Çıktı! 'Bunlar Adamı Yer' Diyerek Uyardı - Resim : 1

Balıkçılardan biri, şunları söyledi: Bu sene kimse Akdeniz'e girmesin, bunlar adamı yer, düşmanlarımız girsin. Tarihte böyle bir şey gördün mü? 8 tane.

ÖNCEKİ GECEDE OLTAYA TAKILMIŞTI

Öte yandan önceki gün de Mersin'in önemli turizm bölgelerinden Taşucu'nda kıyıdan amatör olarak avlanan Durmuş Ali Kesikbaş'ın oltasına bir gecede 2 köpek balığı takılmıştı.

Kesikbaş'ın heyecanlı anları cep telefonu kamerasına yansımıştı. Kule vinç operatörü olarak çalışan 32 yaşındaki Durmuş Ali Kesikbaş, insanlara saldırmadığı bilinen iki Kum köpekbalığını da tekrar doğal yaşam alanı olan denize bırakmıştı.

Kaynak: İHA

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