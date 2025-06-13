Eskişehir'de Dehşet Anları: Kredi Vermeyen Bankayı Pompalı Tüfekle Bastı

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Bir süredir ülkede şiddet olayları artarken, son olarak Eskişehir'de yaşanan olay dehşete düşürdü. Uluönder Mahallesi İsmet İnönü 2 Caddesi üzerinde bulunan bir banka şubesine giden Selim T. isimli şahıs kredi çekmek istedi. Banka görevlilerinden olumsuz cevap alan şüpheli, arka sokakta bulunan aracından pompalı tüfeğini alarak müşterilerle dolu bankaya girdi.

Panik ve korkunun yaşandığı olayda Selim T., banka görevlileri ve polis ekipleri tarafından kısa sürede ikna edildi. Bankanın dışarısını çıkarak tüfeğini elinden bırakan Selim T., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şüpheli ifadesi alınmak üzere Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğine götürüldü. Diğer yandan, olay sonrasında banka ve çevresinde yoğun kalabalık oluştuğu görüldü.

'POMPALI TÜFEĞİ GÖRDÜM'

Olayı gören esnaf Metehan Şahin, yaşananlarla ilgili "İçeriye geldiğinde yerde yatıyordu, yerde bir tane pompalı tüfek vardı zaten. Polis ekipleri gelmişti sanırım. Daha sonrasında şuanda polis ekipleri soruşturmayı sürdürüyor. Pompalı şahıs içerdeydi" diye konuştu.

Bankaya gelen müşteri Kerim Hancı ise, olayı "Ben kart işlemleri için gelmiştim, bir tane polis arabası yanıştı. Sen ne yapıyorsun deyip silah doğrulttu ben de şaşırdım. Şahıs çıktı tüfeği kapıya yasladı. Polis müdahale etti. İçeride olayların ne olduğunu bilmiyorum" sözleriyle anlattı.

Kaynak: İHA