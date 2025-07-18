Isparta’da Uyuşturucu Operasyonu: Bir Tutuklama
Isparta İl Emniyet Müdürlüğü’nün düzenlediği operasyonda çeşitli uyuşturucu maddeler ve silah ele geçirildi. 1 şahıs tutuklandı, 5 kişiye adli işlem uygulandı.
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Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, geçtiğimiz gün kent merkezinde sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.
Operasyonda 8 kullanımlık kağıda emdirilmiş sentetik kannabinoid, 1,86 gram metamfetamin, 9 tablet sentetik ecza, 5 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 1 adet tabanca ve 5 adet fişek ele geçirildi. Yapılan çalışmalar kapsamında 5 şüpheli hakkında "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak" suçundan adli işlem başlatıldı. Ayrıca, uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen 1 şüpheli gözaltına alındı.
Şüpheli, aynı gün çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: İHA
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