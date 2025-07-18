Çorum'da Yaprak Bitiyle Mücadele İçin Doğaya Uğur Böcekleri Salındı

Çorum'da yaz aylarında popülasyonu artan yaprak bitiyle mücadele için yetiştirilen uğur böcekleri doğaya bırakıldı.

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Çorum'da Yaprak Bitiyle Mücadele İçin Doğaya Uğur Böcekleri Salındı
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Çorum'da yaz aylarında yonca ve ayçiçeği tarlalarından şehir merkezine gelen yaprak bitlerinin insanları rahatsız etmesi üzerine çözüm arayan Çorum Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü bünyesinde bir böcek üretim laboratuvarı kuruldu. Mayıs ayında başlanan uğur böceği yetiştiriciliği sayesinde elde edilen yaklaşık 500 uğur böceği, yaprak bitiyle mücadele amacıyla şehrin çeşitli noktalarında bulunan parklara bırakıldı.

'HEDEFİMİZ BİYOLOJİK MÜCADELEYİ YAYGINLAŞTIRMAK'

Yapılan çalışmayla ilgili bilgi veren Çorum Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü Ziraat Mühendisi Seda Nur Kerem, "Çorum Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü olarak özellikle temmuz-ağustos aylarında ciddi popülasyonlara ulaşan yaprak bitleriyle mücadele etmek amacıyla laboratuvar ortamında uğur böceği üretimine başladık. Bu çalışmadaki hedefimiz, çevre dostu biyolojik mücadele yöntemlerini yaygınlaştırmaktır. Çorum Belediyesi olarak çevreye duyarlı, ekolojik dengeyi koruyan ve sürdürülebilir uygulamaları desteklemeye kararlılıkla devam edeceğiz" dedi.

'YAPRAK BİTİ HER GEÇEN YIL ARTIYOR'

Her yıl popülasyonu artan yaprak bitleriyle kimyasal yöntemlerin yanı sıra biyolojik yöntemlerin de kullanıldığını belirten Park ve Bahçeler Müdürü İsmail Özler, ise "Yaprak bitinin popülasyonu her geçen yıl artmaktadır. Bu nedenle kimyasal yöntemlerin yanında, çevreye duyarlı ve ekolojik dengeyi bozmayan biyolojik yöntemleri de kullanmaktayız. Çorum Belediyesi olarak sürdürülebilir uygulamaları kararlılıkla desteklemeye devam edeceğiz" diye konuştu.

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Kaynak: İHA

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