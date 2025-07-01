Türkiye’nin Öldüren Kabusuna Sıra Dışı Çözüm! 600 Tanesi Aynı Anda Doğaya Bırakıldı

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Nevşehir’de keneyle mücadele ve yaban hayatını destekleme çalışmaları çerçevesinde doğaya 600 adet kınalı keklik bırakıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Türkiye’de kene kaynaklı ölümlerin artmasının ardından harekete geçti. Kene ile mücadele çerçevesinde Gülşehir ilçesine bağlı Yeşilöz Köyü Kale mevkiine 600 adet kınalı keklik bırakıldı.

'FARKLI NOKTALARDA DEVAM EDECEK'

Yazılı bir açıklama yapan Nevşehir Valisi Ali Fidan yaptığı şunları söyledi: Tarım alanlarındaki zararı azaltmak, kımıl, süne, kene ve diğer zararlı böceklerin popülasyonunu kontrol altına almak amacıyla bugün ilimizin çeşitli bölgelerinde eş zamanlı olarak kınalı keklik salımı gerçekleştirdik. Önümüzdeki süreçte bu salımlar farklı noktalarda devam edecek.

'600 KEKLİĞİ DOĞAYA BIRAKIYORUZ'

Vali Ali Fidan, “Bugün burada 600 adet kınalı kekliği doğaya bırakıyoruz. Bu çalışma, hem biyoçeşitliliğin korunması hem de doğal dengeye katkı sağlamayı amaçlıyor. Keklikler, özellikle zararlı böcek ve haşerelerin kontrolünde önemli bir rol üstleniyor. Vatandaşlarımızdan ricamız, bırakılan bu hayvanlara zarar verilmemesi ve doğanın dengesine saygı gösterilmesidir” dedi.

Kaynak: İHA