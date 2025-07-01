Hatay'da Yangın Felaketi! İtfaiye Aracı Alevlerin Arasında Kaldı: Allah'ım Yardım Et!

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Hatay'ın Antakya ilçesine bağlı Karaali Mahallesi'nde dün başlayan orman yangını, rüzgarın etkisiyle hızla büyüyerek çevredeki Oğlakören ve Üçgedik mahallelerine sıçradı. Yangının yerleşim alanlarına tehlikeli şekilde yaklaşması üzerine 3 mahallede tahliye kararı alındı. Yangına hem karadan hem de havadan yoğun şekilde müdahale ediliyor.

Gece boyu devam eden söndürme çalışmalarına sabah saatlerinde yangın söndürme helikopterleri de katıldı.

ALEVLERİN ARASINDA KALDILAR

Orman Bölge Müdürlüğü ve Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin alevlere karşı yürüttüğü mücadele sırasında, Oğlakören Mahallesi yakınlarında bir itfaiye aracı alevlerin ortasında kaldı.

Araç içindeki personel, telsizle yardım isterken yaşadıkları anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, itfaiye ekibinin dualar ederek yoğun duman ve ateşin içinden geçtiği görülüyor.

'ALLAH'IM YARDIM ET'

Kayıtta, 5 personelin "Allah'ım sen yardım et" dediği anlar ve telsiz aracılığıyla diğer ekiplerden yardım istenmesi yer aldı.

Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, şiddetli rüzgar nedeniyle kontrol altına alma çalışmaları güçlükle sürdürülüyor. Ekipler, yangının daha fazla yerleşim alanına ulaşmaması için yoğun mesai harcıyor.

Kaynak: DHA