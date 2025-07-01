Kırıkkale’de FETÖ Operasyonu! İhraç Astsubay Yakalandı
Kırıkkale’de düzenlenen FETÖ operasyonunda, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ihraç jandarma astsubay gözaltına alındı.
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Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüklerince, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyon gerçekleşti.
Buna göre; FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi olmaktan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ihraç jandarma astsubay A.C. yakalandı.
Gözaltına alınan hükümlü, emniyetteki işlemlerin ardından tutuklandı.
Kaynak: İHA
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