İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Duyurdu: 30 İlde FETÖ Baskını, 156 Şüpheli Yakalandı

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, FETÖ'nün güncel yapılanmasına yönelik son iki haftada 30 ilde Jandarma tarafından düzenlenen operasyonlarda toplam 156 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Operasyonlar sonucunda 65 kişi tutuklanırken, 34 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi. Geri kalan şüphelilerin işlemleri ise sürüyor.

Bakan Yerlikaya'nın verdiği bilgilere göre, yakalanan kişiler FETÖ'nün güncel yapılanması içinde faaliyette bulunmak, ankesörlü telefonlarla örgüt içi irtibat kurmak, terör örgütüne finans sağlamak ve sosyal medya üzerinden propaganda yapmak gibi suçlardan aranıyordu.

Cumhuriyet Başsavcılıkları ve Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde yürütülen operasyonlar; Adana, Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa, Gaziantep, Mersin gibi büyük illerin de aralarında bulunduğu toplam 30 ilde gerçekleştirildi.

Operasyonlarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal de ele geçirildi.

Kaynak: Haber Merkezi