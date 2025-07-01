Trafikte Uyuşturucu Operasyonu

Kütahya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde yürüttükleri çalışmalar doğrultusunda bir operasyon düzenledi.

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Trafikte Uyuşturucu Operasyonu
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Kütahya'da merkez ilçeye bağlı Çalca bölgesinde gerçekleştirilen yol kontrolü ve arama faaliyeti sırasında şüpheli bir araç durduruldu.

Araçta yapılan aramada sentetik kannabinoid türü uyuşturucu madde ile bir adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi.

Olayla bağlantısı tespit edilen üç şüpheli hakkında adli makamlarca soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Kaynak: İHA

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