'Yenidoğan Çetesi' Davasında 5. Duruşma! İfadeler Dinlenmeye Başladı

Yoğun bakımdaki bebeklerin önceden anlaştıkları özel hastanelere sevk ederek ölümlerine neden olan üyelerin yargılandığı 'Yenidoğan Çetesi' davasında beşinci duruşmanın ikinci gününde sanıklar dinlenmeye başladı.

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İstanbul'da yeni doğan bebekleri anlaşmalı özel hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağladıkları ve ihmalle ölümlerine neden oldukları iddia edilen Yenidoğan çetesine yönelik açılan davanın beşinci duruşmasında ikinci günde de ifadeler alınmaya devam etti.

5’İNCİ DURUŞMADA 2.GÜN

Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde adliyenin konferans salonunda görülen duruşmaya sanık ve taraf avukatları ile çok sayıda izleyici katıldı.

Saat 11.00'da başlayan duruşma süresince şüphelilerin savunmaları alınmaya devam edilecek.

Bebek Katilleri Yeniden Hakim Karşısında: Yenidoğan Çetesi Davasında 5'inci DuruşmaBebek Katilleri Yeniden Hakim Karşısında: Yenidoğan Çetesi Davasında 5'inci DuruşmaGüncel

Kaynak: DHA

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