Bebek Katilleri Yeniden Hakim Karşısında: Yenidoğan Çetesi Davasında 5'inci Duruşma

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İstanbul'da yeni doğan bebeklerin, anlaşmalı özel hastanelerin yoğun bakım ünitelerine yönlendirilerek haksız kazanç sağlandığı ve bebek ölümlerine ihmalle neden olunduğu iddiasıyla ülke gündemini sarsan "Yenidoğan Çetesi" davası devam ediyor. Kamuoyunun büyük tepki gösterdiği davada, örgüt lideri olduğu belirtilen doktor Fırat Sarı başta olmak üzere 19'u tutuklu toplam 58 sanık yargılanıyor.

ZENGİN'İN DOSYASI AYRILMIŞTI

Yürütülen soruşturma kapsamında geçtiğimiz haftalarda ikinci dalga operasyon düzenlenmiş, bu operasyonda çete lideri Fırat Sarı ile bağlantılı olduğu tespit edilen yeni isimler gözaltına alınmıştı. Hazırlanan iddianame, ana dava dosyasıyla birleştirildi ve böylece sanık sayısı 58'e yükseldi.

Ancak duruşmalar sırasında Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin'i makamında ölümle tehdit ettiği iddiasıyla yargılanan tutuklu sanık Mustafa Kemal Zengin'in dosyası ana davadan ayrıldı. Bu karar sonrası yargılanan sanık sayısı fiilen 57'ye düştü.

Bir önceki duruşmada mahkeme, delil durumu ve tutukluluk süresini göz önünde bulundurarak 10 sanığın tahliyesine karar verdi.

5. DURUŞMA GÖRÜLÜYOR

Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından adliyenin konferans salonunda yapılan 5. duruşma, sanıkların kimlik tespitiyle başladı. Duruşmaya sanıkların ve taraf avukatlarının yanı sıra çok sayıda izleyici katıldı. Mahkeme salonunda yoğun güvenlik önlemleri alındı.

İDDİANAMEDEN

Yeni doğan bebeklerin ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, sanıklar Fırat Sarı ve İlker Gönen için 10 bebeğin ölümü ve çeşitli suçlardan toplamda 582 yıl 9 aya kadar hapis cezası istendi. Sanık Gıyasettin Mert Özdemir için ise 589 yıl 9 aya kadar hapis talep edildi. 8'i kadın 44 sanık hakkında da benzer suçlamalar yöneltildi.

Dolandırıcılıkla menfaat sağlanan hastane ve şirketlerin kapatılması ve mal varlıklarına el konulması talep edildi. İstanbul ve Çorlu'da 10 hastanenin ruhsatı iptal edildi. Ayrıca, soruşturmayı yürüten savcıyı tehdit eden kişiler tutuklandı.

Kaynak: AA-DHA-İHA