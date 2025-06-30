Bebek Katilleri Yeniden Hakim Karşısında: Yenidoğan Çetesi Davasında 5'inci Duruşma

İstanbul'da yeni doğan bebekleri anlaşmalı özel hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağladıkları ve ihmalle ölümlerine neden oldukları iddia edilen Yenidoğan çetesine yönelik açılan davada beşinci duruşma başladı.

Bebek Katilleri Yeniden Hakim Karşısında: Yenidoğan Çetesi Davasında 5'inci Duruşma
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul'da yeni doğan bebeklerin, anlaşmalı özel hastanelerin yoğun bakım ünitelerine yönlendirilerek haksız kazanç sağlandığı ve bebek ölümlerine ihmalle neden olunduğu iddiasıyla ülke gündemini sarsan "Yenidoğan Çetesi" davası devam ediyor. Kamuoyunun büyük tepki gösterdiği davada, örgüt lideri olduğu belirtilen doktor Fırat Sarı başta olmak üzere 19'u tutuklu toplam 58 sanık yargılanıyor.

ZENGİN'İN DOSYASI AYRILMIŞTI

Yürütülen soruşturma kapsamında geçtiğimiz haftalarda ikinci dalga operasyon düzenlenmiş, bu operasyonda çete lideri Fırat Sarı ile bağlantılı olduğu tespit edilen yeni isimler gözaltına alınmıştı. Hazırlanan iddianame, ana dava dosyasıyla birleştirildi ve böylece sanık sayısı 58'e yükseldi.

Bebek Katilleri Yeniden Hakim Karşısında: Yenidoğan Çetesi Davasında 5'inci Duruşma - Resim : 1

Ancak duruşmalar sırasında Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin'i makamında ölümle tehdit ettiği iddiasıyla yargılanan tutuklu sanık Mustafa Kemal Zengin'in dosyası ana davadan ayrıldı. Bu karar sonrası yargılanan sanık sayısı fiilen 57'ye düştü.

Bir önceki duruşmada mahkeme, delil durumu ve tutukluluk süresini göz önünde bulundurarak 10 sanığın tahliyesine karar verdi.

5. DURUŞMA GÖRÜLÜYOR

Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından adliyenin konferans salonunda yapılan 5. duruşma, sanıkların kimlik tespitiyle başladı. Duruşmaya sanıkların ve taraf avukatlarının yanı sıra çok sayıda izleyici katıldı. Mahkeme salonunda yoğun güvenlik önlemleri alındı.

İDDİANAMEDEN

Yeni doğan bebeklerin ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, sanıklar Fırat Sarı ve İlker Gönen için 10 bebeğin ölümü ve çeşitli suçlardan toplamda 582 yıl 9 aya kadar hapis cezası istendi. Sanık Gıyasettin Mert Özdemir için ise 589 yıl 9 aya kadar hapis talep edildi. 8'i kadın 44 sanık hakkında da benzer suçlamalar yöneltildi.

Dolandırıcılıkla menfaat sağlanan hastane ve şirketlerin kapatılması ve mal varlıklarına el konulması talep edildi. İstanbul ve Çorlu'da 10 hastanenin ruhsatı iptal edildi. Ayrıca, soruşturmayı yürüten savcıyı tehdit eden kişiler tutuklandı.

'Yenidoğan Çetesi' Davasını Açmıştı! 'Savcı Yavuz Engin'i Ölümle Tehdit' İddianamesi Kabul Edildi'Yenidoğan Çetesi' Davasını Açmıştı! 'Savcı Yavuz Engin'i Ölümle Tehdit' İddianamesi Kabul EdildiGüncel

Kaynak: AA-DHA-İHA

Etiketler
Yenidoğan çetesi Dava
Ne Çeşme ne de Bodrum! 82 Kişilik Nüfusu Geceleri 10 Bin Oluyor… Tek Bir Sebebi Var Ne Çeşme ne de Bodrum! 82 Kişilik Nüfusu Geceleri 10 Bin Oluyor… Tek Bir Sebebi Var
Çamaşır Makinenizde Bunu Görüyorsanız Sağlığınız Bile Alarm Veriyor Demektir! Çamaşır Makinenizde Bunu Görüyorsanız Sağlığınız Bile Alarm Veriyor Demektir!
İşte Kahveye En İyi Alternatifler Listesi İşte Kahveye En İyi Alternatifler Listesi
Kim Milyoner’e Damga Vuran Soru! Milyonların Kıyısından Döndü Kim Milyoner’e Damga Vuran Soru! Milyonların Kıyısından Döndü
ÇOK OKUNANLAR
Zam Oranları Netleşiyor: Memur ve Emekliye Bir Kez Daha Hüsran Mı Var? Zam Oranları Netleşiyor: Memur ve Emekliye Bir Kez Daha Hüsran Mı Var?
Aylık 12 Bin Liraya Ev Sahibi Olma İmkanı! TOKİ Resmen Açıkladı, Elini Çabuk Tutan Tapuyu Alacak Aylık 12 Bin Liraya Ev Sahibi Olma İmkanı! TOKİ Resmen Açıkladı, Elini Çabuk Tutan Tapuyu Alacak
SSK, Bağ-Kur Emeklileri İçin Flaş Karar: En Düşük Emekli Maaşı Alanlara Yeni Düzenleme Geliyor SSK, Bağ-Kur Emeklileri İçin Flaş Karar: En Düşük Emekli Maaşı Alanlara Yeni Düzenleme Geliyor
Osimhen Transferini Canlı Yayında Açıkladı, Osimhen'e Olay Sözler Osimhen Transferini Canlı Yayında Açıkladı, Osimhen'e Olay Sözler
Sigaraya O Tarihte Zam Geliyor: Artık Bu Fiyata Satılacak Sigaraya O Tarihte Zam Geliyor: Artık Bu Fiyata Satılacak