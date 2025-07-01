1 TEMMUZ TAKSİM-ŞİŞHANE METROSU KAPALI MI, NEDEN? Taksim ve Şişhane Metrosu Ne Zaman Açılacak?

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İstanbul’da 1 Temmuz itibarıyla bazı metro istasyonlarında ulaşım geçici olarak durduruldu. Özellikle Taksim ve Şişhane gibi merkezi noktalarda yaşanan bu değişiklik vatandaşlar tarafından yoğun şekilde sorgulanıyor. “Taksim metrosu kapalı mı?”, “Şişhane metrosu neden kapalı?”, “Metro ne zaman açılacak?” soruları sosyal medyada gündem olurken, Metro İstanbul’dan resmi açıklama geldi.

TAKSİM VE ŞİŞHANE METRO DURAKLARI KAPALI MI, NEDEN?

Metro İstanbul’un sosyal medya hesaplarından yapılan duyuruda, İstanbul Valiliği’nin aldığı karar doğrultusunda M2 Yenikapı–Hacıosman Metro Hattı'nın Taksim ve Şişhane istasyonlarının ikinci bir bildirime kadar kapalı olacağı belirtildi. Ayrıca F1 Taksim–Kabataş Füniküler Hattı da geçici olarak işletmeye kapatıldı.

ARAÇLAR DURAĞA UĞRAMADAN SEFERLERİNE DEVAM EDİYOR

Metro seferlerinin tamamen iptal edilmediği, sadece Taksim ve Şişhane istasyonlarında duraksız geçiş yapıldığı bildirildi. Bu kapsamda M2 hattı üzerindeki trenler, iki istasyonda durmadan yolculuğuna devam ediyor.

METRO NEDEN KAPALI? AÇIKLAMA YAPILDI MI?

İstanbul Valiliği’nin kararı doğrultusunda alınan bu tedbirin nedeni hakkında resmi bir açıklama yapılmazken, güvenlik gerekçeleriyle bu kararın alındığı tahmin ediliyor. Metro İstanbul’un açıklamasında, uygulamanın süresine ilişkin net bir bilgi verilmezken, ikinci bir duyuruya kadar kapalı kalacağı vurgulandı.

FÜNİKÜLER HATTA DA DURDURULDU

Taksim-Kabataş arasında hizmet veren F1 Füniküler Hattı da geçici süreyle kapatıldı. Vatandaşların bu hatta alternatif ulaşım güzergâhlarını kullanmaları tavsiye ediliyor.

İSTANBUL’DA METRO NE ZAMAN AÇILACAK?

Taksim ve Şişhane duraklarının ne zaman yeniden hizmete açılacağına ilişkin resmi bir tarih verilmedi. Metro İstanbul’dan gelecek yeni açıklamalarla gelişmeler takip edilmeye devam edilecek.

Kaynak: Haber Merkezi