Boğaziçi Üniversitesi Akademisyenlerinden 'Atama' Tepkisi

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Geçtiğimiz yıllarda kayyım olarak atanan rektörlere tepki gösteren Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri, atama sistemine eleştirilerini bir kez daha dile getirdi. Cumhurbaşkanı'nın üniversitelere doğrudan rektör atayabilmesi ve akademisyenlerin ise bu konuda saf dışı kalmasına tepki gösteren akademisyenler, ortak bir açıklama yayımladı.

Boğaziçi Üniversitesi akademisyenlerinin imzasıyla yayımlanan yazıda; "Anayasa Mahkemesi, 4 Haziran 2024’te açıklanan kararıyla rektör atamalarında Cumhurbaşkanı’nı başka hiçbir kurumun dahli olmadan tek belirleyici haline getiren Kanun Hükmünde Kararname (KHK) düzenlemesini anayasaya aykırı bularak oybirliğiyle iptal etmişti. Anayasa Mahkemesi'nin yasanın yeniden düzenlenmesi konusunda Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne verdiği 12 aylık süre ise 4 Haziran 2025’te sona erdi" ifadelerine yer verdi.

'HİÇBİR DEMOKRATİK ÜLKEDE BÖYLE BİR ŞEY YOK'

İktidarın bu talep sonrası rektör atamaları hakkında Cumhurbaşkanı’nın yetkilerini düzenleyen hükümleri içeren bir "Torba Kanunu" Meclis'ten geçirdiğini hatırlatan akademisyenler, "TBMM Genel Kurulu’nda görüşülerek onaylanan ve 1 Temmuz 2025 tarihli Resmî Gazete’de yayınlanan yasal düzenlemeye göre Cumhurbaşkanı’na bir önceki uygulamada verilen yetkiler aynen korundu. Yeni yasa hükümlerine göre kamu üniversitelerinde rektör atamaları doğrudan Cumhurbaşkanı tarafından yapılmaya devam edecek" bilgisini hatırlattı.



Hiçbir demokratik ülkede böyle bir sistem olmadığını vurgulayan akademisyenler, yeni torba yasayla beraber daha önceki çalışmalarda akademisyenler tarafından önerilen farklı rektör belirleme süreçlerinin görmezden gelindiğini işaret ederek "Ocak 2021’den beri keyfî ve tepeden inme bir yönetim anlayışının kurumumuza verdiği zararları görmüş, ancak özgür, özerk ve demokratik üniversite hayalinden vazgeçmemiş Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri olarak yeni yasal düzenlemeyi Türkiye için bir demokrasi ayıbı olarak gördüğümüzü belirtmek isteriz" sözlerine yer verdi.



Bu durumun Anayasa'ya aykırı olduğunu belirten akademisyenler "Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri olarak bizler, demokratik, katılımcı bir yönetim modelini ve özerk üniversite idealiyle uyumlu rektör belirleme süreçlerini nitelikli bir üniversitenin asal ve vazgeçilmez unsurları olarak gördüğümüzü hatırlatır, bu konudaki taleplerimizden vazgeçmeyeceğimizi bir kez daha vurgulamak isteriz" ifadelerini kullandı.