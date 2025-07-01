Resmi Gazete'de Yayımlandı: Boğaziçi Üniversitesi'nde İki Fakülte Kapatıldı

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile birçok üniversitede yeni fakülteler ve enstitüler kuruldu, bazıları ise kapatıldı. Boğaziçi Üniversitesi’nin Fen-Edebiyat Fakültesi de bu kapsamda kapanan fakülteler arasında yer aldı.

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Resmi Gazete'de Yayımlandı: Boğaziçi Üniversitesi'nde İki Fakülte Kapatıldı
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Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Türkiye’deki bazı üniversitelerde kapsamlı bir akademik yapı değişikliğine gidildi. Karara göre bazı fakülte, yüksekokul ve enstitüler kapatılırken; birçok yeni birim kuruldu ve bazı kurumların adları değiştirildi.

Resmi Gazete'de Yayımlandı: Boğaziçi Üniversitesi'nde İki Fakülte Kapatıldı - Resim : 1

YENİ KURULAN FAKÜLTE VE ENSTİTÜLER

Altınbaş Üniversitesi’nde Sağlık Bilimleri Fakültesi, Ankara Bilim Üniversitesi’nde Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi ile İslamofobi Araştırma Enstitüsü, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi’nde Tıp Fakültesi, Boğaziçi Üniversitesi’nde Fen Fakültesi ve İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Düzce Üniversitesi’nde Turizm Fakültesi, Hitit Üniversitesi’nde İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, İstanbul Esenyurt Üniversitesi’nde Spor Bilimleri Fakültesi ve Yabancı Diller Yüksekokulu, Kilis 7 Aralık Üniversitesi’nde Spor Bilimleri Fakültesi, Samsun Üniversitesi’nde Yabancı Diller Yüksekokulu, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi’nde Spor Bilimleri Fakültesi.

KAPATILAN FAKÜLTE VE YÜKSEKOKULLAR

Altınbaş Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi, Boğaziçi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi ve Yönetim Bilimleri Fakültesi, Düzce Üniversitesi Akçakoca Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu, Hitit Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, İstanbul Esenyurt Üniversitesi ile Kilis 7 Aralık Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulları, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bafra İşletme Fakültesi, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu.

Resmi Gazete'de Yayımlandı: Boğaziçi Üniversitesi'nde İki Fakülte Kapatıldı - Resim : 2

ADI DEĞİŞTİRİLEN ENSTİTÜ VE FAKÜLTELER

Akdeniz Üniversitesi’ne bağlı Prof. Dr. Tuncer Karpuzoğlu Organ Nakli Enstitüsü’nün adı, “Prof. Dr. Tuncer Karpuzoğlu Organ Nakli ve İleri Sağlık Araştırmaları Enstitüsü” olarak değiştirildi. Hitit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi’nin adı “Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi” olarak, İstanbul Topkapı Üniversitesi Mühendislik Fakültesi’nin adı ise “Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi” olarak güncellendi.

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Kaynak: ANKA

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