Aykut Erdoğdu'nun Tutukluluğuna İtiraz HSK'da

İBB Operasyonlarında tutuklanan Aykut Erdoğdu’nun avukatı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yetkisiz sayılmasına ilişkin dilekçe sundu. Erdoğdu’nun avukatı Ersöz Erdoğdu’ya yönelik yapılan tüm işlemlerin yetkisiz olduğunu çünkü suçlamanın yapıldığı tarihte Erdoğdu’nun Ankara’da milletvekili olduğunu belirtti.

Gülsüm Alpkıray Gülsüm Alpkıray
Aykut Erdoğdu'nun Tutukluluğuna İtiraz HSK'da
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İBB operasyonları kapsamında tutuklanan eski CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu’nun tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi. Avukatı Hüseyin Ersöz x hesabından yaptığı açıklamada Aykut Erdoğdu’ya yönelik yapılan tüm işlemlerin yetkisiz olduğunu çünkü suçlamanın yapıldığı tarihte Erdoğdu’nun Ankara’da milletvekili olduğunu belirtti. Ersöz İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yetkisiz kabul edilmesine ilişkin dilekçe verdiklerini belirtti.

YETKİLİ ANKARA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI

Ersöz usulde yaşanan uygunsuzluk nedeniyle yaptıkları itirazın reddedildiğini belirterek şu açıklamada bulundu: “Müvekkilimiz Aykut Erdoğdu’nun Savcılık İfadesi sırasında, suçlamanın yapıldığı tarihte milletvekili olduğunu, bu sebeple soruşturmayı yapmaya yetkili makamın da Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı olduğunu ifade etmiştik. İfadeyi alan Savcının cevabı ‘şuan milletvekili değil, biz yetkiliyiz’ şeklindeydi. Aykut Erdoğdu’nun tutukluluğuna yaptığımız itiraz geçtiğimiz hafta reddedildi.”

Ersöz söz konusu duruma ilişkin açıklamasına şöyle devam etti: “Bugün ise Savcılığa sunduğumuz dilekçede Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yetkili olduğunu, CMK’nın 161/9. maddesi uyarınca bir kez daha ifade ederek yetkisizlik kararı verilmesini talep ettik. CMK 161/9: Cumhuriyet Savcısının Görev ve Yetkileri “…(9) (Ek: 15/8/2017-KHK-694/146 md.; Aynen kabul: 1/2/2018-7078/141 md.) Seçimden önce veya sonra bir suç işlediği ileri sürülen milletvekili hakkında soruşturma ve kovuşturma yapma yetkisi, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ve bu yer ağır ceza mahkemesine aittir. Soruşturmayı Cumhuriyet Başsavcısı veya görevlendireceği vekili bizzat yapar. Başsavcı veya vekili, suçun işlendiği yer Cumhuriyet savcısından soruşturmanın kısmen veya tamamen yapılmasını isteyebilir. Gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde suçun işlendiği yer Cumhuriyet savcısı zorunlu olan delilleri toplar ve gerekmesi hâlinde alınacak kararlar bakımından bulunduğu yer sulh ceza hâkimliğinden talepte bulunur…”

HSK’DA GÜNDEME GETİRECEĞİZ

Ersöz son olarak şunları söyledi: “İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, TBMM 24-27. Dönem Milletvekili olan Aykut Erdoğdu hakkında yapılan tüm işlemler yetki kurallarına aykırı şekilde hukuka aykırı olarak gerçekleştirilmiştir. Talebimizin kabul edilmemesi ya da işlemsiz bırakılması halinde konuyu Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ve HSK’da da gündeme getirmeye devam edeceğiz.”

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Kaynak: Haber Merkezi

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