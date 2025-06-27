İBB Soruşturmasında 2 İsme Daha Etkin Pişmanlıktan Tahliye
İBB'ye yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında flaş bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında tutuklanan Berat Çağrı Kapki ile eski CHP Şişli Belediye Meclis Üyesi Umut Şenol, etkin pişmanlıktan faydalanarak tahliye edildi.
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca İBB'ye yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması devam ediyor. Soruşturma kapsamında tutuklu bulunan Berat Çağrı Kapki ile eski CHP Şişli Belediye Meclis Üyesi Umut Şenol, etkin pişmanlık hükümleri çerçevesinde ifade verdi.
Kapki ve Şenol, ifadelerinin ardından sulh ceza hakimliğince tahliye edildi.
Kaynak: AA
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