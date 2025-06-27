İBB Soruşturmasında 2 İsme Daha Etkin Pişmanlıktan Tahliye

İBB'ye yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında flaş bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında tutuklanan Berat Çağrı Kapki ile eski CHP Şişli Belediye Meclis Üyesi Umut Şenol, etkin pişmanlıktan faydalanarak tahliye edildi.

Son Güncelleme:
İBB Soruşturmasında 2 İsme Daha Etkin Pişmanlıktan Tahliye
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca İBB'ye yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması devam ediyor. Soruşturma kapsamında tutuklu bulunan Berat Çağrı Kapki ile eski CHP Şişli Belediye Meclis Üyesi Umut Şenol, etkin pişmanlık hükümleri çerçevesinde ifade verdi.

Kapki ve Şenol, ifadelerinin ardından sulh ceza hakimliğince tahliye edildi.

İBB Soruşturmasında 4 İsme Daha Etkin Pişmanlıktan TahliyeİBB Soruşturmasında 4 İsme Daha Etkin Pişmanlıktan TahliyeGüncel
İBB Soruşturmasında 3 İsme Etkin Pişmanlıktan TahliyeİBB Soruşturmasında 3 İsme Etkin Pişmanlıktan TahliyeGüncel

Kaynak: AA

Etiketler
İBB
Son Güncelleme:
Bartın'da Tütün Operasyonu Bartın'da Tütün Operasyonu
CHP'nin Üç Eski Liderinden 'Kurultay' Bildirisi: 'Özgür Özel'in Yanında Dimdik Durun' CHP'nin Üç Eski Liderinden 'Kurultay' Bildirisi
Adana’da Ormanlara Giriş Yasaklandı Adana’da Ormanlara Giriş Yasaklandı
İBB'de Promosyon Krizi! Binlerce Çalışana Büyük Hayal Kırıklığı İBB'de Promosyon Krizi! Binlerce Çalışana Büyük Hayal Kırıklığı
500T Efsanesi Sona Erdi! Resmen Değişti 500T Efsanesi Sona Erdi! Resmen Değişti
En Ufak Problemlerini Bile Yalnız Başına Çözemeyen Kişiler Bu Burçlardan Çıkıyor En Ufak Problemlerini Bile Yalnız Başına Çözemeyen Kişiler Bu Burçlardan Çıkıyor
ÇOK OKUNANLAR
SSK, BağKur, Emekli Sandığı... 2000 Öncesinde Dikkat! Emekli Maaşına 3 Bin Lira Ekliyor: O Tarihi Kaçıran Yandı SSK, BağKur, Emekli Sandığı... 2000 Öncesinde Dikkat! Emekli Maaşına 3 Bin Lira Ekliyor
Bankalar Alarm Verdi: Kredi Kartı Kullananlar Şokta! Borcu Olan Herkes Tetikte Bankalar Alarm Verdi: Kredi Kartı Kullananlar Şokta! Borcu Olan Herkes Tetikte
Altının Tahtı Sallanıyor! Haftalar Sonra Büyük Çöküş Altının Tahtı Sallanıyor! Haftalar Sonra Büyük Çöküş
En Düşük Emekli Maaşı İçin Çalışmalar Başladı! İşte Masadaki Zam Senaryoları... En Düşük Emekli Maaşı İçin Çalışmalar Başladı
Hasat Yapmadan Servet Kazanıyorlar: Daldan Koparıp Yere Atıyorlar, Günlük 1200 TL Kazanıyorlar Hasat Yapmadan Servet Kazanıyorlar: Daldan Koparıp Yere Atıyorlar, Günlük 1200 TL Kazanıyorlar