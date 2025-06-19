İBB Soruşturmasında 4 İsme Daha Etkin Pişmanlıktan Tahliye

İBB'ye yönelik operasyonlarda tutuklanan Ogün Soytekin, Bülent Yılmaz, Nezahat Kurt, Murat Erenler etkin pişmanlıktan faydalanarak tahliye edildi.

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İBB Soruşturmasında 4 İsme Daha Etkin Pişmanlıktan Tahliye
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca İBB'ye yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması devam ediyor. Soruşturma kapsamında tutuklu bulunan Adem Soytekin'in kardeşi Ogün Soytekin, koruması Murat Erenler, iş kadını Nezahat Kurt ve Bülent Yılmaz, etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ifade verdi.

Sulh ceza hakimliği, şüphelilerin tahliyesini kararlaştırdı.

İBB Soruşturmasında 3 İsme Etkin Pişmanlıktan TahliyeİBB Soruşturmasında 3 İsme Etkin Pişmanlıktan TahliyeGüncel

Kaynak: ANKA

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