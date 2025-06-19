İBB Soruşturmasında 4 İsme Daha Etkin Pişmanlıktan Tahliye
İBB'ye yönelik operasyonlarda tutuklanan Ogün Soytekin, Bülent Yılmaz, Nezahat Kurt, Murat Erenler etkin pişmanlıktan faydalanarak tahliye edildi.
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca İBB'ye yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması devam ediyor. Soruşturma kapsamında tutuklu bulunan Adem Soytekin'in kardeşi Ogün Soytekin, koruması Murat Erenler, iş kadını Nezahat Kurt ve Bülent Yılmaz, etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ifade verdi.
Sulh ceza hakimliği, şüphelilerin tahliyesini kararlaştırdı.
Kaynak: ANKA
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