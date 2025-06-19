Çocuğuna Kabusu Yaşatmıştı! Cani Baba Suç Makinesi Çıktı, İfadesi Pes Dedirtti

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Eyüpsultan Çırçır Mahallesi'nde yaşanan olayda Turgay T. isimli şahıs, çocuğuna tekme atarak merdivenlerden yuvarlamıştı. Ağır yaralı çocuk, sağlık ekiplerinin ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılmıştı.

ÇOCUKLAR DEVLET KORUMASINA ALINDI

Turgay T. kısa sürede yakalanırken, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise şiddet gören çocuğun 7 kardeşinin daha olduğu, şiddet gören çocuk ve kardeşlerinin devlet korumasına alındığı açıklanmış, baba hakkında suç duyurusunda bulunularak, şahsın en ağır cezayı alması için hukuki sürecin yakın takipçisi olunacağını belirtilmişti. Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan Turgay T. Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.

İFADESİ 'PES' DEDİRTTİ

Turgay T.'nin emniyetteki ilk ifadesi ortaya çıktı. 50 suç kaydının bulunduğu öğrenilen Turgay T., kızını elektrik panosuna elini sokmaması için uyardığını ancak elini sokmaya çalışmaya devam etmesi üzerine tekme attığını söylediği öğrenildi.

TUTUKLANDI, YAKINLARI MUHABİRE SALDIRDI

Baba Tanrısevergil'in emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye gönderildi. Turgay Tanrısevergil tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.Şüpheli ifade işlemlerinin ardından 'Basit yaralama' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bu sırada tutuklanan sanığın yakınları muhabire saldırdı.

Kaynak: DHA-İHA