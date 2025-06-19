Çocuğuna Kabusu Yaşatmıştı! Cani Baba Suç Makinesi Çıktı, İfadesi Pes Dedirtti

İstanbul Eyüpsultan'da yaşanan olay dehşete düşürdü. Bir 'baba', 3 yaşındaki çocuğunu tekmeleyerek merdivenlerden yuvarladı. Çocuk ağır yaralanırken, cani babanın ifadesi ortaya çıktı. 50 suç kaydının bulunduğu öğrenilen Turgay T., kızını elektrik panosuna elini sokmaması için uyardığını ancak elini sokmaya çalışmaya devam etmesi üzerine tekme attığını söylediği öğrenildi. Turgay T. tutuklanırken, adliyedeki yakınları ise muhabire saldırdı.

Son Güncelleme:
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Eyüpsultan Çırçır Mahallesi'nde yaşanan olayda Turgay T. isimli şahıs, çocuğuna tekme atarak merdivenlerden yuvarlamıştı. Ağır yaralı çocuk, sağlık ekiplerinin ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılmıştı.

ÇOCUKLAR DEVLET KORUMASINA ALINDI

Turgay T. kısa sürede yakalanırken, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise şiddet gören çocuğun 7 kardeşinin daha olduğu, şiddet gören çocuk ve kardeşlerinin devlet korumasına alındığı açıklanmış, baba hakkında suç duyurusunda bulunularak, şahsın en ağır cezayı alması için hukuki sürecin yakın takipçisi olunacağını belirtilmişti. Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan Turgay T. Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.

İFADESİ 'PES' DEDİRTTİ

Turgay T.'nin emniyetteki ilk ifadesi ortaya çıktı. 50 suç kaydının bulunduğu öğrenilen Turgay T., kızını elektrik panosuna elini sokmaması için uyardığını ancak elini sokmaya çalışmaya devam etmesi üzerine tekme attığını söylediği öğrenildi.

TUTUKLANDI, YAKINLARI MUHABİRE SALDIRDI

Baba Tanrısevergil'in emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye gönderildi. Turgay Tanrısevergil tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.Şüpheli ifade işlemlerinin ardından 'Basit yaralama' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bu sırada tutuklanan sanığın yakınları muhabire saldırdı.

Görüntüler Dehşete Düşürdü! Cani Baba, Çocuğuna Kabusu YaşattıGörüntüler Dehşete Düşürdü! Cani Baba, Çocuğuna Kabusu YaşattıGüncel

Kaynak: DHA-İHA

Etiketler
Eyüpsultan
Son Güncelleme:
Hatemi Ailesi'nde Büyük Kriz! Kezban Hatemi ile Gelini Mahkemelik Oldu! 1 Ay Boyunca Konuşma Yasağı Aldı Hatemi Ailesi'nde Büyük Kriz! Kezban Hatemi ile Gelini Mahkemelik Oldu
CHP ile İYİ Parti Arasında İpler Geriliyor mu? Özgür Özel’den Müsavat Dervişoğlu’na Jet Hızında Yanıt CHP ile İYİ Parti Arasında İpler Geriliyor mu? Özgür Özel’den Müsavat Dervişoğlu’na Yanıt
Bugün Şans Yüzünü Kime Gösterecek? İşte O Kişiler Bugün Şans Yüzünü Kime Gösterecek? İşte O Kişiler
Manisa’da Kamyonla Otomobil Çarpıştı! 3 Kişi Yaralandı Manisa’da Kamyonla Otomobil Çarpıştı! 3 Kişi Yaralandı
ÇOK OKUNANLAR
Özgür Erdursun'dan Asgari Ücret Uyarısı! Hükümetin Zam Planını Açıkladı Özgür Erdursun'dan Asgari Ücret Uyarısı! Hükümetin Zam Planını Açıkladı
ATM'lerden Artık Böyle Para Çekilecek! Yeni Dönem 8 Gün Sonra Başlıyor ATM'lerden Artık Böyle Para Çekilecek! Yeni Dönem 8 Gün Sonra Başlıyor
Mert Başaran Tüyoyu Verdi: Bunu Alan 3 Yıla Zengin Olacak Mert Başaran Tüyoyu Verdi: Bunu Alan 3 Yıla Zengin Olacak
Yatırımda Dengeler Değişti! İslam Memiş: Rekor Kazandıracak Yatırımda Dengeler Değişti! İslam Memiş: Rekor Kazandıracak
Otomobil Sahipleri İkiye Bölündü: Düzenleme Meclis’e Sunuldu! Sadece Bu Araçlar Etkilenecek Otomobil Sahipleri İkiye Bölündü: Düzenleme Meclis’e Sunuldu! Sadece Bu Araçlar Etkilenecek