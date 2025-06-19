CHP ile İYİ Parti Arasında İpler Geriliyor mu? Özgür Özel’den Müsavat Dervişoğlu’na Jet Hızında Yanıt

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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel,. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu’nun CHP'li Meclis Başkanvekili Tekin Bingöl hakkındaki açıklamasına yönelik konuştu.

Dervişoğlu’nun açıklamalarını takip ettiğinin altını çizen Özel, “Ben Meclis’te en uzun süre, Meclis tarihinde Grup Başkanvekilliği yapan iki kişiden birisiyim. Dün akşam yaşananlara dikkatlice, sonradan izleme imkânım oldu. Meclis’te dün akşam zaman zaman yaşanan bir talihsiz Meclis ve iletişim kazası olmuş. Tekin Bingöl’ün Ermeni Soykırımı konusundaki tutumunun ne partimizden ne benden farklı olmadığı açıkça ortadadır” ifadelerini kullandı.

'İSTENMEYEN OLAYLAR BÜTÜNÜ OLUŞMUŞ'

Kapanan mikrofonun Tekin Bingöl’ün söz kesmesi gibi algılandığını aktaran Özel, “Bir telefon görüşmesiyle dikkatin dağınık olduğu bir yerde ve asla ve asla Meclis’in Başkanlık Divanı’nın da takınılmaması gereken tutum, yapılmaması gereken bir hareketin yapılmasıyla birlikte bir bütün istenmeyen olaylar bütünü oluşmuş. Bu meseleyi böyle değerlendirmek lazım. Meclis’te böyle durumlarda bir arka oda var. Oraya geçilir ve birbirinin samimiyetinden, iyi niyetinden şüphe olmayan kişiler bu tip kazaları telafi ederler. Bu imkânın değerlendirilmesi, mümkün olmamış” şeklinde konuştu.

'BİR KİŞİYİ MEMNUN EDER'

Özel sözlerini şöyle sürdürdü: “Ancak biz muhalefetin böyle meselelerden dolayı birbiriyle çelişki, birbiriyle sürtüşme, sert dillerle birbirine cevap vermesinin hiçbirimizi değil, bir kişiyi memnun edeceğini biliyoruz. O kişi de bugün hepimize birden zulmeden kişidir. O yüzden dünü dün akşamda bırakmak lazım. CHP olarak biz bundan sonraki süreçte İYİ Parti ile seçmenlerine duyduğumuz saygıdan ve kendilerine duyduğumuz saygıdan mütevellit iyi ilişkilerimizi sürdürmeye devam edeceğiz”

NE OLMUŞTU?

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu’nda, Divan Katip Üyesi Yasin Öztürk’ün, TBMM Başkanvekili Tekin Bingöl’ün masasını yumruklaması ve ardından sarf ettiği "Siz de tarafsız olun. Olmaz öyle" sözlerinin ardından kendisine kınama cezası verildi.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak görüşlerini dile getirdi. Dervişoğlu açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"CHP'nin yeni Meclis Başkan Vekili Tekin Bingöl’ün otorite tesis etmek amacıyla, Ermeni diasporasının tezlerinin Meclis kürsüsünden dile getirilmesine seyirci kalmasına ve buna seyirci kalmayanlara karşı hasmane bir tutum sergilemesine hiç gerek yoktu. CHP’li Tekin Bingöl’ün Meclisi yönetecek basiret ve ferasete sahip bulunmadığı yönündeki kanaatimiz bugün itibariyle daha da netleşmiştir. Divan Katibimiz Sayın Yasin Öztürk’e verilen kınama cezasını şiddetle reddediyorum. Ayrıca CHP Grup Başkan Vekilinin Türkiye Cumhuriyetine yöneltilen iftiralara sessiz kalmasını ve adeta olup bitenleri onaylamasını da zihinsel bir istifra olarak telakki ediyorum. Kiminle müttefik iseler, onlarla devam etsinler. Hepsi bir, biz ise tekiz!"

Kaynak: AA-ANKA