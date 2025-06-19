Manisa'daki Yangın Büyümeden Kontrol Altına Alındı

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Manisa'nın Kula ilçesinde makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı. Seyit Ali Mahallesi Elekçi Tepe mevkisindeki makilik alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ile Orman İşletme Şefliği ve jandarma ekipleri sevk edildi.

KONTROL ALTINA ALINDI

Kula Belediyesinin ekipleri ile mahalle sakinleri de traktörleriyle söndürme çalışmalarına destek verdi. Yangın havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı. Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA