Ümit Özdağ ile Özgür Özel Arasında ’40 Dakikalık’ Görüşme: ‘Bir Utanç Son Buldu’

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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan tahliye edilen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile bir araya geldi. CHP Genel Merkezi’nde saat 40 dakika süren görüşme sonrası iki lider, ortak basın açıklamasında bulundu.

'21. YÜZYILIN TÜRKİYE GÖRÜNÜMÜ BU OLMAMALI'

CHP lideri Özel’e Silivri’de tutuklu bulunduğu sürece kendisine destek olduğu için teşekkür eden Özdağ, “İlk günden itibaren CHP milletvekillerini, genel başkan yardımcılarını Silivri'de beni ziyaret ederken, destek olurken görmekten büyük mutluluk duydum. Tabii zaman zaman hüzün verici bir ortam oluşuyordu. Çünkü bu kadar çok milletvekilini ben bir tek Meclis'te Genel Kurul’da görmüştüm bir de Silivri'de. Bu normal bir Türkiye fotoğrafı değil. Avukat kabininde yan yana oturduğunuz zaman bir uçtan öbür uca siyasetçiler, başkanlar, akademisyenler... 9 No'lu Cezaevi'nde kimler kalıyor? Bebek katilleri, uyuşturucu tüccarları, terör örgütü üyeleri suç örgütü üyeleri ve onlarla aynı muameleye maruz kalarak kalınıyor” ifadelerini kullandı. Özdağ, “Bu 21’inci yüzyılın Türkiye'sinin görünümü olmamalı” dedi.

'BİR UTANÇ SON BULDU'

Özdağ’ın tahliye edilmesini “bir utanç son buldu” olarak nitelendiren CHP lideri Özgür Özel ise, “Yoksa bir günü dahi kabul edilemeyecek olan bir tutukluluk halinin, beş aylık bir zulme dönüşmüş olmasından Türkiye adına hep utanç duyduk, hicap duyduk. Bu utancın sona ermiş olması, olması gerekendi” dedi. Kimsenin yargılanmaktan muaf olmadığının altını çizen Özel, “Sayın Erdoğan kendisine yapılmayan bu muameleyi kendisinin görevini yapan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı’na ya da kendisi gibi bir Genel Başkan olan Sayın Ümit Özdağ’a yapıyor oluşu son derece utanç verici” diye konuştu.

Kaynak: ANKA