GAZİ KOŞUSU 2025: 99. Gazi Koşusu ne Zaman? Gazi Koşusu Hangi Kanalda Saat Kaçta Yayınlanacak?

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Türkiye'nin en prestijli at yarış organizasyonu olan Gazi Koşusu 2025 için geri sayım başladı. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk adına 1927 yılından bu yana kesintisiz düzenlenen bu büyük yarış, bu yıl 99. kez yapılacak. Hem pistte hem ekran başında büyük heyecana sahne olacak yarışla ilgili tüm detaylar belli oldu. İşte, Gazi Koşusu ne zaman, nerede yapılacak ve hangi kanalda yayınlanacak? sorularının yanıtı...

GAZİ KOŞUSU 2025 NE ZAMAN YAPILACAK?

Türk atçılığının en önemli ve en eski yarışlarından biri olan Gazi Koşusu, bu yıl 29 Haziran 2025 Pazar günü gerçekleştirilecek. Koşu, her zamanki gibi İstanbul’un simgesi haline gelen Veliefendi Hipodromu’nda yapılacak. Etkinlik, yarış severler kadar televizyon başındaki izleyiciler için de büyük bir heyecan yaratacak.

GAZİ KOŞUSU HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

Yalnızca safkan 3 yaşlı İngiliz taylarının katılımına açık olan Gazi Koşusu, yarış hayatında sadece bir kez koşulabiliyor. 2025 yılında düzenlenecek 99. Gazi Koşusu, Tay TV ekranlarından canlı yayınla izleyiciyle buluşacak. Yarış öncesi ve sonrası Tay TV’de yorum, analiz ve tahmin programları da izlenebilecek.

YARIŞ ÖNCESİ “YILDIZLARLA KAHVALTI” PROGRAMI EKRANLARDA OLACAK

Gazi Koşusu öncesinde geleneksel hale gelen “Yıldızlarla Kahvaltı” etkinliği, yarıştan bir gün önce düzenlenecek. Bu özel programda, yarışa katılacak jokeyler ve at sahipleri bir araya gelecek. Program, Tay TV’de canlı olarak yayınlanacak ve yarışseverlerin ilgisini çekecek özel içerikler sunacak.

Kaynak: Haber Merkezi