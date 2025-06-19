Cumhurbaşkanlığı'ndan Yeni Karar: Uluslararası Terör Listesine Bir İsim Daha Eklendi
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile terör örgütü IŞİD, El Kaide bağlantısı tespit edilen bir kişiye ilişkin mal varlıklarını dondurma kararı alındı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan yeni kararnameyle, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararları kapsamında bir kişinin daha malvarlığı donduruldu. 19 Haziran 2025 tarihli ve 9978 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı, Resmî Gazete’nin mükerrer sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Karar, Türkiye’nin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin 1267, 1988, 1989 ve 2253 sayılı kararları doğrultusunda attığı adımlardan biri olarak dikkat çekti.
MALVARLIĞI DONDURULDU
Karara göre, BM Güvenlik Konseyi tarafından terör bağlantısı nedeniyle listelenen kişi, Türkiye’de daha önce 30 Eylül 2013 tarihli ve 2013/5428 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla oluşturulan malvarlığı dondurma listesine eklendi. Söz konusu kararnameyle “DEAŞ ve El Kaide ile bağlantılı gerçek kişiler” listesine dahil edilen isim şu şekilde açıklandı:
- Adı Soyadı: Abubakar Swalleh
- Doğum Tarihi: 13 Ocak 1992
- Doğum Yeri: Mengo, Uganda
- Bilinen Diğer Adları: Abubaker Swaleh, Tom Kiyurige
- Pasaport No: Uganda A00195974
- Kimlik No: Uganda CM920231090NZA
- Adresi: Luzira Hapishanesi, Kampala, Uganda
İlgili kişi hakkında malvarlığı dondurma kararı alınarak, Türkiye sınırları içinde bulunan tüm malvarlığına erişimi yasaklandı.
60 GÜN İÇİNDE YARGI YOLU AÇIK
Kararın ikinci maddesine göre, söz konusu karara karşı Danıştay’da yasal süre içinde itiraz hakkı bulunuyor. Kararın yayım tarihinden itibaren 60 gün içinde Danıştay’a dava açılabileceği belirtildi.
Türkiye, Birleşmiş Milletler kararları çerçevesinde uluslararası yükümlülüklerini yerine getirerek terör finansmanına yönelik adımlar atmaya devam ediyor. Yayımlanan kararnamenin yürütme işlemini Hazine ve Maliye Bakanlığı’na verildi.