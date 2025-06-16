Bakan Yerlikaya Duyurdu! 18 İlde IŞİD'e Darbe: 39 Gözaltı

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, IŞİD terör örgütüne yönelik 18 ilde düzenlenen operasyonlarda 39 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı. Operasyonlar, son iki hafta içinde Jandarma Genel Komutanlığı koordinesinde ve Cumhuriyet Başsavcılıklarının talimatıyla gerçekleştirildi.

Adana, Bursa, Çankırı, Çorum, Denizli, Eskişehir, Hatay, İstanbul, Kahramanmaraş, Kastamonu, Kayseri, Kilis, Kocaeli, Osmaniye, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa ve Tekirdağ'da eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin:

IŞİD terör örgütüne üye oldukları,

Örgütle bağlantılı sözde yardım kuruluşlarına finans sağladıkları,

Sosyal medya üzerinden terör propagandası yaptıkları belirlendi.

Operasyonlarda çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildi.

Kaynak: Haber Merkezi