Bakan Yerlikaya Duyurdu! 18 İlde IŞİD'e Darbe: 39 Gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 18 ilde düzenlenen operasyonlarda IŞİD bağlantılı 39 şüphelinin yakalandığını duyurdu. Örgüte finans sağlayan ve propaganda yapan kişilere ait dijital materyaller de ele geçirildi.

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, IŞİD terör örgütüne yönelik 18 ilde düzenlenen operasyonlarda 39 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı. Operasyonlar, son iki hafta içinde Jandarma Genel Komutanlığı koordinesinde ve Cumhuriyet Başsavcılıklarının talimatıyla gerçekleştirildi.

Bakan Yerlikaya Duyurdu! 18 İlde IŞİD'e Darbe: 39 Gözaltı - Resim : 1

Adana, Bursa, Çankırı, Çorum, Denizli, Eskişehir, Hatay, İstanbul, Kahramanmaraş, Kastamonu, Kayseri, Kilis, Kocaeli, Osmaniye, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa ve Tekirdağ'da eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin:

IŞİD terör örgütüne üye oldukları,
Örgütle bağlantılı sözde yardım kuruluşlarına finans sağladıkları,
Sosyal medya üzerinden terör propagandası yaptıkları belirlendi.
Operasyonlarda çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildi.

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Kaynak: Haber Merkezi

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