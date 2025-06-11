Bakan Yerlikaya Duyurdu! 51 İlde Operasyon: 273 Kişi Yakalandı

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, göçmen kaçakçılığına ilişkin operasyonlarla ilgili bilgi verdi. Bakan Yerlikaya, son 2 haftada 51 ilde düzenlenen operasyonlarda 273 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve 1022 düzensiz göçmenin yakalandığını duyurdu.

İçişleri Bakanı, göçmen kaçakçılığı organizatörlerinden 98’inin tutuklandığını, diğerlerinin işlemlerinin de devam ettiğini aktardı. Düzensiz göçmenlerin ise geri gönderme işlemlerinin sürdüğünü bildirdi.

51 İLİ AÇIKLADI

Bakan Yerlikaya, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Göç İdaresi Başkanlığımız ile Emniyet Genel Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürleri Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüklerince;

İstanbul, Adana, İzmir, Erzurum, Kocaeli, Van, Hatay, Mersin, Muğla, Nevşehir, Sivas, Edirne, Tokat, Trabzon, Iğdır, Afyonkarahisar, Ağrı, Balıkesir, Gaziantep, Isparta, Aydın, Bursa, Çanakkale, Erzincan, Hakkari, Kırklareli, Rize, Sakarya, Tekirdağ, Şanlıurfa, Yozgat, Ardahan, Kilis, Adıyaman, Amasya, Antalya, Burdur, Elazığ, Giresun, Kars, Kastamonu, Konya, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Niğde, Ordu, Uşak, Bayburt, Yalova ve Osmaniye’de operasyonlar düzenlendi."

Kaynak: Haber Merkezi