Bayram Boyunca Şikayet Yağmıştı! Bakan Yerlikaya Duyurdu: Hız Uyarı Levhaları İçin Komisyon Kuruldu
Kurban Bayramı tatilini memleketinde ya da tatil bölgelerinde geçiren vatandaşlar, trafiğin akışını ani düşüren hız sınırı yüzünden radara yakalanıp trafik cezası aldıkları gerekçesiyle tepki göstermişlerdi. İçişleri Bakanı Yerlikaya, seyir hızını düşüren hız uyarı levhalarının gözden geçirilmesi amacıyla Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile inceleme komisyonu kurduklarını bildirdi.
Kurban Bayramı'nın ilk günü ile arefe gününde toplam 35 bin 682 araca hız ve radar işlemi yapılmıştı. Trafiğin akışını ani düşüren hız sınırı yüzünden radara yakalanan sürücüler, cezaların abartılı olduğu dile getirerek tepki göstermişti. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile bu konuda adım attıklarını duyurdu.
KOMİSYON KURULDU
Yerlikaya, seyir hızını düşüren hız uyarı levhalarının gözden geçirilmesi amacıyla Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile inceleme komisyonu kurduklarını açıkladı. Yerlikaya paylaşımında “Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız ile İçişleri Bakanlığı olarak, karayollarımızdaki uyarı levhalarıyla ilgili bir inceleme komisyonu kurduk. Seyir hızını düşüren hız uyarı levhaları tekrar gözden geçirilecek" ifadelerini kullandı.
Bakan Yerlikaya ayrıca radar uygulamalarındaki amacın, cezai işlem değil, can kayıplarını önlemek olduğunu belirtti.
Kaynak: Haber Merkezi