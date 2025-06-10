Malatya’da Torbacı Operasyonu: İki Kişi Tutuklandı

Malatya’da uyuşturucu madde ticareti yapan kişilere gerçekleştirilen operasyonda 693 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 2 şahıs, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Malatya’da Torbacı Operasyonu: İki Kişi Tutuklandı
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Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, kentte "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik fiziki ve teknik takip sonucunda operasyon gerçekleştirildi.

Eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonda iki ikamet, bir araç ve iki şahıs üzerinde yapılan aramalarda toplam 693 adet sentetik ecza hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan iki şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

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