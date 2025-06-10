Erzurum'da Kaçakçılık Operasyonlarında 15 Kişi Yakalandı

Erzurum'da son bir ayda kaçakçılık ve organize suçların önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmalar çerçevesinde 15 kişi yakalandı.

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Erzurum'da Kaçakçılık Operasyonlarında 15 Kişi Yakalandı
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Erzurum İl Jandarma Komutanlığı tarafından son bir ay içerisinde yapılan çalışmalarda 10 adet ruhsatsız tabanca, 10 adet tabanca şarjörü, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 615 adet sikke, 2 adet dedektör, 5 adet muhtelif kazı malzemesi, 115 adet akıllı kol saati ile 345 adet elektronik eşya ele geçirildi.

Bu operasyonlar sonucunda toplam 15 şüpheli şahıs hakkında adli işlem yapıldı.

Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca yapılan açıklamada "Kaçakçılık olaylarının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar, vatandaşlarımızdan aldığımız güçle aralıksız olarak sürdürülecektir" denildi.

Kaynak: İHA

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