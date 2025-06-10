Tekirdağ'da Zehir Tacirlerine Operasyon! 8 Kişi Yakalandı

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Tekirdağ'ın Çorlu, Çerkezköy, Süleymanpaşa ve Kapaklı ilçelerinde jandarma ekipleri tarafından 4-7 Haziran tarihlerinde uyuşturucu operasyonları gerçekleştirildi.

Şüphelilerin üst ve ikametlerinde yapılan aramalarda toplam 35 gram bonzai, 27 gram eroin, 12 gram esrar, 56 adet sentetik hap, 2 kök Hint keneviri ve 1 cep telefonu ele geçirildi. elde edilen uyuşturucu maddelere el konuldu. Çalışmalar sonucu 8 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Olaylarla ilgili soruşturmalar devam ediyor.

Kaynak: İHA