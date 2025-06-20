Altında Büyük Ters Köşe! 2.500 TL Uyarısı Geldi
Altında 4.500 TL beklentisi varken uzmanlardan ters köşe uyarı geldi. Fed’in kararı ve jeopolitik gelişmeler, altının seyrini tamamen değiştirdi. Uzmanlara göre merkez bankaları alım yapmasaydı gram altın 2.500 TL seviyelerine düşebilirdi. Peki yeni dönemde altının yönü ne olacak? İşte detaylar...
Kaynak: Haber Merkezi
Orta Doğu'daki gerilimlerin ardından yükselişe geçen altın fiyatları, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı ve politik açıklamalarla birlikte yön değiştirdi. Piyasaların gözdesi olan gram altın için 4.500 TL seviyeleri konuşulurken, uzmanlardan gelen son değerlendirmeler yatırımcıları şaşırttı. Uzmanlar "Eğer bu kadar agresif altın alımı olmasaydı, fiyatlar çoktan 2.500-2.600 dolar seviyelerine çekilirdi" dedi.
GERİLİM ALTINI UÇURDU, FED AÇIKLAMASI FİYATLARI DÜŞÜRDÜ
İran ile İsrail arasında artan tansiyon, altın başta olmak üzere tüm emtia piyasalarında yükselişi tetiklemişti. Ons altında 3.500 dolar seviyeleri gündeme gelirken, gram altında da 4.500 TL beklentisi oluşmuştu. Ancak ABD Merkez Bankası’nın faizleri sabit tutma kararı ve Başkan Powell’ın yaptığı açıklamalar bu yükselişin önünü kesti. Powell, Trump döneminden kalan gümrük tarifelerinin yeniden gündeme gelmesinin enflasyonu tetikleyebileceğini ve bu nedenle faiz indiriminin uzak bir ihtimal olduğunu belirtti.
ABD’DEN GELEN SÖZLER PİYASALARI RAHATLATTI
Donald Trump’ın sözcüsünün, ABD'nin İran-İsrail çatışmasına dahil olup olmayacağının iki hafta içinde netleşeceğini duyurması, piyasaların tansiyonunu düşürdü. Bu açıklama sonrası, enerji arzına yönelik oluşabilecek tehditlerin de azaldığı değerlendiriliyor.
ALTIN YATAY SEYRE GİREBİLİR
Altın fiyatları düşüş trendine girse de yılbaşından bu yana hala yüzde 25’ten fazla artış gösterdi. Buna karşın bazı yatırımcılar daha istikrarlı bir güvenli liman arayışına girdi. Bu süreçte ön plana çıkan değerli metal ise platin oldu.
DEV BANKALARDAN FARKLI ALTIN TAHMİNLERİ
Küresel bankaların altına dair beklentileri ise oldukça farklı. Goldman Sachs, 2025'e kadar ons altının 4.000 dolara ulaşacağını öngörürken Citigroup, 2026’da fiyatların 3.000 doların altına inebileceğini savunuyor.
UZMANLAR DİNLENME DÖNEMİNE İŞARET EDİYOR
Ekonomist Doç. Dr. Filiz Eryılmaz, altının "dinlenme sürecine" girdiğini belirtti. Eryılmaz, “Bir varlık çok sert yükseldiyse ya güçlü şekilde geri çekilir ya da bir süre yatay seyreder. Ben, altının sert düşmeyeceğini, daha çok yatay ve kontrollü bir süreç izleyeceğini düşünen taraftayım” ifadelerini kullandı.
MERKEZ BANKALARI ALIMLARI OLMASA ALTIN 2.500’E DÜŞEBİLİRDİ
Eryılmaz ayrıca, altının hala güçlü kalmasının en önemli nedenlerinden birinin merkez bankalarının yoğun alımları olduğunu vurguladı. "Eğer bu kadar agresif altın alımı olmasaydı, fiyatlar çoktan 2.500-2.600 dolar seviyelerine çekilirdi" diyen Eryılmaz, küresel belirsizliklerin sürmesi nedeniyle altının hala güvenli liman olmaya devam edeceğini ifade etti.