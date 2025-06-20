Altında Büyük Ters Köşe! 2.500 TL Uyarısı Geldi

GERİLİM ALTINI UÇURDU, FED AÇIKLAMASI FİYATLARI DÜŞÜRDÜ

İran ile İsrail arasında artan tansiyon, altın başta olmak üzere tüm emtia piyasalarında yükselişi tetiklemişti. Ons altında 3.500 dolar seviyeleri gündeme gelirken, gram altında da 4.500 TL beklentisi oluşmuştu. Ancak ABD Merkez Bankası’nın faizleri sabit tutma kararı ve Başkan Powell’ın yaptığı açıklamalar bu yükselişin önünü kesti. Powell, Trump döneminden kalan gümrük tarifelerinin yeniden gündeme gelmesinin enflasyonu tetikleyebileceğini ve bu nedenle faiz indiriminin uzak bir ihtimal olduğunu belirtti.