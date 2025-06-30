2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda PSG Adını Çeyrek Finale Yazdırdı

FIFA Kulüpler Dünya Kupası son 16 turunda Fransız ekibi Paris Saint-Germain, Lionel Messi'nin forma giydiği Inter Miami'yi 4-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

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2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda PSG Adını Çeyrek Finale Yazdırdı
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ABD'nin Atlanta eyaletinde oynanan son 2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası 16 turu maçında Fransız ekibi Paris Saint-Germain (PSG) ile ABD temsilcisi Inter Miami karşılaştı.

2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda PSG Adını Çeyrek Finale Yazdırdı - Resim : 1

İlk yarıda rakibini gol yağmuruna tutan Paris ekibi devre arasına girmeden tam 4 gol kaydetti. Goller 6. ve 39. dakikada Joao Neves, 44. dakikada topu kendi ağlarına gönderen Tomas Aviles ve 45+3. dakikada Achraf Hakimi​​​​​​​'den geldi.

2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda PSG Adını Çeyrek Finale Yazdırdı - Resim : 2

PSG, çeyrek finalde Bayern Münih-Flamengo maçının galibi ile karşı karşıya gelecek.

Kaynak: AA

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