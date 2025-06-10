Burdur’da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama

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Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan kişilerin yakalanması ve deşifre edilmesine yönelik çalışmalar kapsamında, 29 Mayıs 2025 tarihinde il merkezinde N.C.Ö. ve L.B. isimli şüpheli şahısların üst araması yapıldı.

Bu aramalarda, 7 bin 250 kullanımlık sentetik kannabinoid enjekte edildiği değerlendirilen kâğıt parçası ele geçirildi.

Ele geçirilen maddelerle ilgili olarak N.C.Ö. ve L.B. hakkında "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçu kapsamında adli işlem başlatıldı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA