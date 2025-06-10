Burdur’da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama

Burdur’da polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen narkotik operasyonunda, sentetik uyuşturucu madde ile yakalanan 2 şahıs çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Son Güncelleme:
Burdur’da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan kişilerin yakalanması ve deşifre edilmesine yönelik çalışmalar kapsamında, 29 Mayıs 2025 tarihinde il merkezinde N.C.Ö. ve L.B. isimli şüpheli şahısların üst araması yapıldı.

Bu aramalarda, 7 bin 250 kullanımlık sentetik kannabinoid enjekte edildiği değerlendirilen kâğıt parçası ele geçirildi.

Ele geçirilen maddelerle ilgili olarak N.C.Ö. ve L.B. hakkında "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçu kapsamında adli işlem başlatıldı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

Son Güncelleme:
50 Güne Kadar Tazeliğini Koruyor: Yeşillikleri Evde Saklamanın Püf Noktaları 50 Güne Kadar Tazeliğini Koruyor: Yeşillikleri Evde Saklamanın Püf Noktaları
Tekirdağ'da Zehir Tacirlerine Operasyon! 8 Kişi Yakalandı Tekirdağ'da Zehir Tacirlerine Operasyon! 8 Kişi Yakalandı
Ferdi Zeyrek'e Yürek Burkan Veda! Her Fotoğraf Diğerinden Acı Ferdi Zeyrek'e Yürek Burkan Veda
Uzmanlardan Bayramda Çiğ Et Uyarısı Uzmanlardan Bayramda Çiğ Et Uyarısı
ÇOK OKUNANLAR
Ferdi Zeyrek'in Yerine Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Kim Olacak? Belediye Başkanı Vefat Ederse Yerine Kim Gelir? İşte Yasal Süreç Ferdi Zeyrek'in Yerine Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Kim Olacak? İşte Yasal Süreç
Kredi Kartıyla Alışveriş Yapan Yandı: Milyonları Etkileyecek Yeni Kriz! Artık Daha Fazla Ödenecek Kredi Kartıyla Alışveriş Yapan Yandı: Milyonları Etkileyecek Yeni Kriz! Artık Daha Fazla Ödenecek
Araç Sahiplerine Yeni Bir Masraf Daha Çıktı: Tüm Otomobillerde Zorunlu Olacak Araç Sahiplerine Yeni Bir Masraf Daha Çıktı: Tüm Otomobillerde Zorunlu Olacak
Evinin Önüne Duba Koyan Yandı! Artık Park Yeri Ayırma Devri Bitti: Tek Bir Şikayet Yetiyor Evinin Önüne Duba Koyan Yandı! Artık Park Yeri Ayırma Devri Bitti: Tek Bir Şikayet Yetiyor
Türkiye’nin En Öğrenci Dostu Şehri Belli Oldu: O İl İstanbul'u Sollayıp Zirveye Yerleşti Türkiye’nin En Öğrenci Dostu Şehri Belli Oldu