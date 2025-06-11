Düğün Dönüşü Feci Kaza! Çok Sayıda Yaralı Var

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Çorum'un Alaca ilçesi Yozgat-Alaca Koçhisar mevkiinde sabaha karşı bir kaza meydana geldi. Adana'da katıldıkları düğünden sonra Samsun'a dönen vatandaşların bulunduğu minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yoldan çıkarak şarampole devrildi.

Kazada ilk belirlemelere göre minibüsteki 17 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

Kaynak: İHA