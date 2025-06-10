Bartın'daki Zincirleme Kazada 1 Kişi Yaralandı
Bartın’da meydana gelen zincirleme kazada 1 kişi yaralandı. 3 aracın karıştığı kaza sonrasında kontrolün sağlandığı yolda ulaşım normale döndü.
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Bartın'da yayaya yol vermek isteyen sürücü, zincirleme kazaya sebep oldu. 3 aracın karıştığı kazada yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.
KAZAYA 3 ARAÇ KARIŞTI
Kaza Arıt Kavşağı'nda yaşandı. Seyir halinde bulunan araç sürücülerinden biri, yolun karşı şeridine geçmek isteyen yayaya yol vermek amacıyla aniden durdu. Arkasından gelen araçlar birbirine çarparken, yaya da kazada yaralandı.
Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber vermesinin ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Yaralı S.K., ambulansla Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, araçlarda maddi hasar meydana geldi.
Kaynak: İHA
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