Alev Topuna Dönen Araç Kül Oldu

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde seyir halindeyken çıkan yangın sonrasında araç kullanılamaz hale geldi. Yangında oluşan alevler sürücüleri tedirgin etti.

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Alev Topuna Dönen Araç Kül Oldu
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Olay, Süleyman Demirel Bulvarı üzerinde öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.E. yönetimindeki 20 EL 689 plakalı araçta bulvar üzerinde seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Araçtan yükselen alevleri fark eden sürücü hızla aracı emniyet şeridine aldı. Araçtan inerek uzaklaşan sürücü durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale ederken, polis ekipleri de çevre güvenliği aldı. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda alevler kontrol altına alınırken, yangında tamamen yanan araç kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: İHA

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