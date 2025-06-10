Adana'da 2 Firari Yakalanıp Tutuklandı

Adana'da gerçekleştirilen operasyonlarda hapis cezasıyla aranan 2 firari yakalanıp cezaevine teslim edildi.

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Adana'da 2 Firari Yakalanıp Tutuklandı
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Adana'da Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, son bir hafta içerisinde 330 personelin katılımıyla 72 ayrı noktada şok uygulamalar yaptı. Uygulamalarda, çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişi yakalandı.

Yakalanan şahsılar emniyet ve adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi. Uygulamalarda yapılan aramalarda bir miktar uyşturucu ile 1'i kurusıkı 3 tabanca ve 40 adet mermi ele geçirildi.

Trafik yönünden de denetim yapan ekiplerin modifiye 5 araca işlem yaptığı, 57 motosiklet sürücüsüne ise trafik ihlallerinden idari para cezası kestiği belirtildi.Denetimlerde ayrıca 20 araç ile 5 motosikletinde trafikten men edildiği bildirildi.

Kaynak: İHA

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