Düzce'de Deprem! Çevre İllerde de Hissedildi

Düzce'nin Yığılca ilçesinde saat 02.16'da, 3.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem çevre illerde de hissedildi.

Son Güncelleme:
Düzce'de Deprem! Çevre İllerde de Hissedildi
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 02.16'da Düzce'nin Yığılca ilçesinde 3.3 büyüklüğünde deprem oldu. Yerin 17,81 kilometre derinliğinde olan deprem, çevrede hissedildi.

Kandilli Rasathanesi verilerine göre de 3.4 büyüklüğünde olan depremin derinliği 6.6 kilometre olarak ölçüldü.

Depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYIN

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYIN

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Deprem Düzce
Son Güncelleme:
Meteoroloji İl İl Uyardı: Artık Güneş Yok, Sağanak Yağış ve Fırtına Var! Artık Güneş Yok, Sağanak Yağış ve Fırtına Var!
Çaydan Tasarruf İçin İkinci Kez Demlemek Yaralı mı Zararlı mı? Gerçekler Doktorları Bile Şaşırttı Çaydan Tasarruf İçin İkinci Kez Demlemek Yaralı mı Zararlı mı? Gerçekler Doktorları Şaşırttı
3 Gün Oruç Tutarsanız Vücudunuzda Neler Olur? İşte Saat Saat Değişim Haritası 3 Gün Oruç Tutarsanız Vücudunuzda Neler Olur? İşte Saat Saat Değişim Haritası
Özel Hastanelerde Yeni Dönem! Yoğun Bakım 'Şartı' Geliyor Özel Hastanelerde Yeni Dönem! Yoğun Bakım 'Şartı' Geliyor
ÇOK OKUNANLAR
Ev Sahipleri ve Kiracılar Dikkat! Bakanlık Radarına Aldı: Rekor Ceza Yolda Ev Sahipleri ve Kiracılar Dikkat! Bakanlık Radarına Aldı: Rekor Ceza Yolda
Sadece O Yapıyor, Tanesini 6 Bin 500 TL'ye Satıyor: 10 Günde Tamamlıyor, Yazın Kapış Kapış Gidiyor Sadece O Yapıyor, Tanesini 6 Bin 500 TL'ye Satıyor: 10 Günde Tamamlıyor, Yazın Kapış Kapış Gidiyor
Ferdi Zeyrek’in Ölümünde 2 Şüpheli Gözaltına Alındı: Kaçak Akımı Bildirmemişler! Ferdi Zeyrek’in Ölümünde 2 Şüpheli Gözaltına Alındı: Kaçak Akımı Bildirmemişler!
Meteoroloji İl İl Uyardı: Artık Güneş Yok, Sağanak Yağış ve Fırtına Var! Artık Güneş Yok, Sağanak Yağış ve Fırtına Var!
Özel Hastanelerde Yeni Dönem! Yoğun Bakım 'Şartı' Geliyor Özel Hastanelerde Yeni Dönem! Yoğun Bakım 'Şartı' Geliyor