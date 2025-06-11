Düzce'de Deprem! Çevre İllerde de Hissedildi
Düzce'nin Yığılca ilçesinde saat 02.16'da, 3.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem çevre illerde de hissedildi.
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 02.16'da Düzce'nin Yığılca ilçesinde 3.3 büyüklüğünde deprem oldu. Yerin 17,81 kilometre derinliğinde olan deprem, çevrede hissedildi.
Kandilli Rasathanesi verilerine göre de 3.4 büyüklüğünde olan depremin derinliği 6.6 kilometre olarak ölçüldü.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) June 11, 2025
HOCATMAN-YIGILCA (DUZCE) https://t.co/V7YW78S5ct
11.06.2025, 03:02:16 TSİ
Büyüklük: 3.4
Derinlik: 6.6 km#Kandilli
Depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.
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Kaynak: Haber Merkezi
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