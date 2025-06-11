Düzce'de Deprem! Çevre İllerde de Hissedildi

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 02.16'da Düzce'nin Yığılca ilçesinde 3.3 büyüklüğünde deprem oldu. Yerin 17,81 kilometre derinliğinde olan deprem, çevrede hissedildi.

Kandilli Rasathanesi verilerine göre de 3.4 büyüklüğünde olan depremin derinliği 6.6 kilometre olarak ölçüldü.

Depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Kaynak: Haber Merkezi