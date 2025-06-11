Özel Hastanelerde Yeni Dönem! Yoğun Bakım 'Şartı' Geliyor

AKP'nin hazırladığı yeni kanun teklifiyle, özel hastanelerde yeni bir düzen başlıyor. Teklife göre, yoğun bakım için yeni kriterler getirilerek "Yenidoğan Çetesi" gibi skandalların önüne geçilmesi planlanıyor.

Son Güncelleme:
Özel Hastanelerde Yeni Dönem! Yoğun Bakım 'Şartı' Geliyor
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türkiye'yi dehşete düşüren "Yenidoğan Çetesi" skandalı sonrasında yoğun bakımların bir gelir kapısın dönüştürülmesi gündeme gelirken, bu durumla mücadele amacıyla yasal bir düzenlemenin yolda olduğu öğrenildi. AKP'nin hazırladığı kanun teklifiyle, özel sağlık kuruluşlarında denetim mekanizmaları daha kuvvetli hale getirilecek.

'TEYİT' SİSTEMİ GELİYOR

Türkiye gazetesinden Esma Altın'ın haberine göre; başka hastanelerden veya mevcut hastane içinde bulunan hastaların yoğun bakıma sevki durumu konusunda yeni koşullar belirlenecek. Yoğun bakımlarda artık "teyit sistemi" olacak.

Özel Hastanelerde Yeni Dönem! Yoğun Bakım 'Şartı' Geliyor - Resim : 1

SAĞLIK PERSONELİ İÇİN YENİ HÜKÜM

Özel sektördeki sağlık personelinin niteliğini artırmak için, branşı ve aldığı eğitimin yanında görev yaptığı dönemdeki performansı gibi unsurlar da değerlendirilecek. Yasa teklifiyle, bu kuruluşlarda ödenmeyen ücretler ve uzun çalışma saatleri ile yıllık izin kullanımında yaşanan sorunlar konusunda da, çalışan haklarını teminat altına alacak özel bir hüküm getirilecek.

Bakan Vedat Işıkhan Açıkladı: Bir SMA İlacı Daha SGK'nın Geri Ödeme Listesine AlındıBakan Vedat Işıkhan Açıkladı: Bir SMA İlacı Daha SGK'nın Geri Ödeme Listesine AlındıEkonomi
Sağlık Bakanlığı Duyurdu: Hastanelerde Yeni Dönem! 81 İlde Artık Böyle Rapor AlınacakSağlık Bakanlığı Duyurdu: Hastanelerde Yeni Dönem! 81 İlde Artık Böyle Rapor AlınacakEkonomi

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Etiketler
Sağlık Özel Hastane
Son Güncelleme:
Nesli Tükenme Tehlikesindeydi: Anadolu Bozkurdu Sessizliğini Bozdu Nesli Tükenme Tehlikesindeydi: Anadolu Bozkurdu Sessizliğini Bozdu
Meteoroloji İl İl Uyardı: Artık Güneş Yok, Sağanak Yağış ve Fırtına Var! Artık Güneş Yok, Sağanak Yağış ve Fırtına Var!
Polis Lojmanında Korkutan Yangın! 13 Kişi Fenalaştı Polis Lojmanında Korkutan Yangın! 13 Kişi Fenalaştı
50 Güne Kadar Tazeliğini Koruyor: Yeşillikleri Evde Saklamanın Püf Noktaları 50 Güne Kadar Tazeliğini Koruyor: Yeşillikleri Evde Saklamanın Püf Noktaları
ÇOK OKUNANLAR
Ferdi Zeyrek’in Ölümünde 2 Şüpheli Gözaltına Alındı: Kaçak Akımı Bildirmemişler! Ferdi Zeyrek’in Ölümünde 2 Şüpheli Gözaltına Alındı: Kaçak Akımı Bildirmemişler!
Ege Denizi'nde Deprem Ege Denizi'nde Deprem
Burdur'da Korkunç Cinayet! Genç Kadın Evinde Bıçaklanarak Öldürüldü Burdur'da Korkunç Cinayet! Genç Kadın Evinde Bıçaklanarak Öldürüldü
İstanbul'da Esrarengiz Olay! Ormana Girdi, Bir Daha Haber Alınamadı İstanbul'da Esrarengiz Olay! Ormana Girdi, Bir Daha Haber Alınamadı
A Milli Takım, Meksika'ya Mağlup Oldu A Milli Takım, Meksika'ya Mağlup Oldu