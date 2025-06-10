Bayram Tatilinde Acı Bilanço: 4 Bine Yakın Kaza, 44 Can Kaybı

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kurban Bayramı tatilindeki acı tabloyu paylaştı. Yerlikaya, bayram tatili boyunca 3 bin 913 trafik kazası meydana geldiğini ve 44 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı. Kazalarda 6 bin 370 vatandaş ise yaralandı.

Kazaların nedenlerine dair yapılan incelemelerde hayatını kaybeden 44 kişinin toplamda 54 farklı trafik kuralı ihlali yaptığı belirlendi. İhlallerin yüzde 48,1’ini hız aşımı oluşturdu. Bunu sırasıyla şerit ihlali (yüzde 18,5), geçiş önceliği ihlali ( yüzde 14,9), dönüş kurallarına uymama (yüzde 3,7), arkadan çarpma (yüzde 1,8) ve diğer ihlaller izledi.

KAZALARIN 18'İ YERLEŞİM YERİ İÇİNDE

Yerlikaya, kazaların 18’inin yerleşim yeri içinde, 26’sının ise yerleşim yeri dışında meydana geldiğini belirtti.

Ayrıca ölümlü kazaların büyük bir bölümünün, radar denetiminin az olduğu bölgelerde yaşandığı vurgulandı. Hız sınırının 140 km olduğu ve 30-35 kilometrede bir radar uygulaması yapılan otoyollarda hiç can kaybı yaşanmadı. Buna karşılık, hız sınırı 50-80 km olan bölgelerde 22, 90-110 km arasında olan bölgelerde ise 20 kişi yaşamını yitirdi.

14 MOTOSİKLETLİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Hayatını kaybedenlerin 14’ünün motosiklet sürücüsü ve motosiklet yolcusu olduğu açıklandı.

Öte yandan İzmir’de meydana gelen ve 5 vatandaşın hayatını kaybettiği kazada, sürücünün ehliyetine, ‘’alkollü araç kullanmaktan’’ 3 kez işlem yapıldığı; bu nedenle kazanın olduğu tarihte ise sürücü belgesinin geçici olarak geri alınmış olduğu tespit edildi.

Bakan Yerlikaya ayrıca seyir hızını düşüren hız uyarı levhalarının gözden geçirilmesi amacıyla Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile inceleme komisyonu kurduklarını da bildirdi.

Kaynak: Haber Merkezi