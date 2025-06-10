Kırklareli'nde 11 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Kırklareli'nde jandarma ekiplerince yapılan operasyonda 11 kaçak göçmen yakalandı, 2 organizatör şüphelisi gözaltına alındı.

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Kırklareli'nde 11 Düzensiz Göçmen Yakalandı
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Kırklareli'nde jandarma ekipleri tarafından kaçak göçmenlere yönelik yapılan çalışmada 11 kaçak göçmen yakalandı.

Jandarmada işlemleri tamamlanan kaçak göçmenler Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Olayla ilgili 2 organizatör şüphelisi ise gözaltına alındı.

Kaynak: İHA

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