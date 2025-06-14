'Sahte Alıcı" Çetesine Operasyon: 4 Kişi Tutuklandı

Adana'da sosyal medya ve ilan sitelerinde ürün satan 13 vatandaşı dolandıran şebeke çökertildi, yakalanan 7 kişiden 4'ü tutuklandı. Şebekenin, satıcıları evlerine çağırıp ürünleri teslim aldıktan sonra 'Ücreti banka hesabına göndereceğiz' diyerek kayıplara karıştığı öğrenildi.

'Sahte Alıcı" Çetesine Operasyon: 4 Kişi Tutuklandı
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Adana'da Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, internet üzerinden cep telefonu, beyaz eşya, mobilya ve kurbanlık hayvan satışı yapan kişileri hedef alan dolandırıcılık şebekesini takibe aldı.

Yapılan çalışmada, şüphelilerin Cono Aşireti mensubu olduğu, alıcı gibi davranarak satıcıları kendi adreslerine çağırdıkları, ürünleri teslim aldıktan sonra banka havalesi vaadiyle ortadan kayboldukları tespit edildi. Bazı olaylarda kadın şüphelilerin, satıcıları cinsel tacizle suçlama tehdidiyle sindirmeye çalıştığı ve böylece şikâyetçi olmalarının önüne geçmeye çalıştığı da belirlendi.

KAPILARI KIRDILAR

Tüm bilgilere ulaşana polis, özel harekât timlerinin desteğiyle operasyon düzenlendi. Şafak vakti yapılan baskınlarda demir kapılar koçbaşıyla kırıldı, 7 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki ifadesinde dolandırıcılık suçlamalarını kabul etmeyen şüpheliler, tüm ürünlerin ücretini ödediklerini öne sürdü. Ancak ifade ve deliller doğrultusunda 13 satıcının mağdur edildiği belirlendi.

Emniyette işlemleri tamamlanan 7 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Çağla D., Hazel O., Emirhan D. ve Cezmik D. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Diğer 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA

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