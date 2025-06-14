İzmir'de Dev Operasyon! 146 Kişi Yakalandı

İzmir'de firari şahıslara yönelik polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen şafak operasyonunda, çeşitli suçlardan aranan 146 kişi yakalandı.

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İzmir'de Dev Operasyon! 146 Kişi Yakalandı
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İzmir Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, kent genelinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası ve aranması olan şahısların yakalanmasına yönelik 13 Haziran günü, il merkezi ilçelerde operasyon düzenlendi.

225 personelin katılımıyla sabah saat 05.00'te eş zamanlı olarak 105 adreste yapılan ve 24 saat devam eden operasyonda, çeşitli suçlardan aranması olan toplam 146 aranan şahıs yakalandı.

Polis tarafından gözaltına alınan zanlılar, işlemlerinin ardından adli mercilere teslim edildi.

Kaynak: İHA

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