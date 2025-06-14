Isparta’da Firari 3 Şahıs Yakalandı

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Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince, 12-13 Haziran 2025 tarihlerinde aranan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar çerçevesinde üç şahıs yakalandı.

Yakalanan şahıslardan birinin, İstanbul 38. Asliye Ceza Mahkemesi ve Antalya 9. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından "Vergi Usul Kanununa Muhalefet" ve "Dolandırıcılık" suçlarından 4 yıl 7 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı belirlendi.

Diğer iki şahsın ise sırasıyla Isparta 1. Asliye Ceza Mahkemesi ve İstanbul Gaziosmanpaşa Asliye Ceza Mahkemesi tarafından "5607 Sayılı Kanuna Muhalefet" suçlarından sırasıyla 1 yıl ve 1 yıl 15 gün süreyle arandıkları belirlendi. Şahıslar, emniyetteki işlemlerinin ardından Isparta Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi.

Kaynak: İHA