Aydın'da Hakkında 15 Yıl Hapis Cezası Olan Firari Yakalandı

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Aydın'da jandarma ekipleri vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması için çalışmalarını aralıksız olarak devam ediyor.

Son olarak Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT ve Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı tarafından aranan bir şahsın yakalanması amacıyla yürütülen çalışmada, hakkında gece vakti yağma, alkol veya uyuşturucu madde etkisi altında araç kullanma, kadına karşı basit yaralama suçlarından aranan ve hakkında 15 yıl 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bul U.T.K. isimli şahsın Bozyurt Mahallesi'ndeki bir evde saklandığı tespit edildi.

Düzenlenen operasyon ile kıskıvrak yakalanan U.T.K. jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkartıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA