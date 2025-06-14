Aydın'da Hakkında 15 Yıl Hapis Cezası Olan Firari Yakalandı
Aydın'da hakkında çeşitli suçlardan toplamda 15 yıl 20 gün kesinleşmiş hapis cezası olan firari kişi, düzenlenen operasyonla kıskıvrak yakalandı.
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült
Aydın'da jandarma ekipleri vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması için çalışmalarını aralıksız olarak devam ediyor.
Son olarak Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT ve Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı tarafından aranan bir şahsın yakalanması amacıyla yürütülen çalışmada, hakkında gece vakti yağma, alkol veya uyuşturucu madde etkisi altında araç kullanma, kadına karşı basit yaralama suçlarından aranan ve hakkında 15 yıl 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bul U.T.K. isimli şahsın Bozyurt Mahallesi'ndeki bir evde saklandığı tespit edildi.
Düzenlenen operasyon ile kıskıvrak yakalanan U.T.K. jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkartıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: İHA
Tapuda Bunu Yapan İki Tarafa da Ağır Cezalar Geliyor: Milyonlarca Eve Tebligat Gönderilmeye Başlandı