Kilo Vermek İsteyenler Dikkat: Güne Bunu Tüketerek Başlayan Hızla Kilo Veriyor

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Yapılan bilimsel araştırmalar, sabahları yumurta tüketen bireylerin kilo verme sürecinde çok daha başarılı olduğunu gösteriyor. American Journal of Clinical Nutrition ve International Journal of Obesity dergilerinde yayımlanan bulgulara göre, yumurta tüketenler sadece sekiz hafta içinde kontrol grubuna göre yüzde 65 oranında daha fazla kilo verdi.

Yumurta, sadece yüksek protein içeriğiyle değil, aynı zamanda uzun süre tok tutma etkisiyle de öne çıkıyor. Ayrıca kan şekerini dengeleme konusunda da önemli rol oynuyor. Bu da gün içinde yaşanan ani açlık krizlerinin önüne geçilmesini sağlıyor.

PROTEİN VE LİF NEDEN ÖNEMLİ?

Uluslararası Gıda Bilgi Konseyi’nden diyetisyen Alice Pike, kahvaltıda protein ve lifin birlikte alınmasının önemine dikkat çekiyor. Ona göre bu iki bileşen, metabolizmanın düzenli çalışmasını sağladığı gibi tokluk süresini de uzatıyor.

Sabah kahvaltısında iki yumurtaya avokado ya da tam tahıllı bir dilim ekmek eklendiğinde, bu besinler hem sağlıklı yağlar hem de kompleks karbonhidratlarla birlikte vücuda temel ihtiyaçları karşılayan ideal bir öğün sunmuş oluyor.

ATIŞTIRMA KRİZLERİNİ ENGELLİYOR

Boston Medical Center Beslenme ve Kilo Yönetimi Direktörü Dr. Carolyn Apovian ise kahvaltı sonrası hissedilen tokluğun gün boyunca ekstra kalori alımını engellediğini vurguluyor. Apovian’a göre, diyet yapan bireylerin çoğu gün içinde atıştırmalıklara yöneldiği için hedeflerine ulaşamıyor. Bu durumun önüne geçmenin en etkili yollarından biri, doyurucu ve dengeli bir sabah öğünü tercih etmek.

HEM BESLEYİCİ HEM DÜŞÜK KALORİLİ

İki adet yumurta yaklaşık 180 kalori içeriyor ve buna karşılık 14 gram kaliteli protein sağlıyor. Ayrıca A vitamini, B12, riboflavin ve selenyum gibi bağışıklık ve enerji metabolizması için kritik öneme sahip mikro besin öğelerini de bünyesinde barındırıyor.

Beslenme uzmanlarına göre, her sabah yumurta tüketmek yalnızca zayıflamaya değil, aynı zamanda genel sağlığın korunmasına da katkı sunuyor. Üstelik bu, hem ekonomik hem de kolay uygulanabilir bir alışkanlık.

Kaynak: Haber Merkezi