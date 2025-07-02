Kilo Vermek İsteyenler Dikkat: Güne Bunu Tüketerek Başlayan Hızla Kilo Veriyor

Uzmanlar, sağlıklı bir kahvaltının kilo verme sürecinde düşündüğünüzden çok daha büyük rol oynadığını belirtiyor. Güne neyle başladığınız, günün geri kalanındaki iştahınızı, kan şekerinizi ve kalori alımınızı doğrudan etkiliyor. Özellikle sabah tüketilen protein ağırlıklı bir öğün, hem tokluk hissini artırıyor hem de gereksiz atıştırmalıkların önüne geçiyor.

Kilo Vermek İsteyenler Dikkat: Güne Bunu Tüketerek Başlayan Hızla Kilo Veriyor
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Yapılan bilimsel araştırmalar, sabahları yumurta tüketen bireylerin kilo verme sürecinde çok daha başarılı olduğunu gösteriyor. American Journal of Clinical Nutrition ve International Journal of Obesity dergilerinde yayımlanan bulgulara göre, yumurta tüketenler sadece sekiz hafta içinde kontrol grubuna göre yüzde 65 oranında daha fazla kilo verdi.

Yumurta, sadece yüksek protein içeriğiyle değil, aynı zamanda uzun süre tok tutma etkisiyle de öne çıkıyor. Ayrıca kan şekerini dengeleme konusunda da önemli rol oynuyor. Bu da gün içinde yaşanan ani açlık krizlerinin önüne geçilmesini sağlıyor.

Kilo Vermek İsteyenler Dikkat: Güne Bunu Tüketerek Başlayan Hızla Kilo Veriyor - Resim : 1

PROTEİN VE LİF NEDEN ÖNEMLİ?

Uluslararası Gıda Bilgi Konseyi’nden diyetisyen Alice Pike, kahvaltıda protein ve lifin birlikte alınmasının önemine dikkat çekiyor. Ona göre bu iki bileşen, metabolizmanın düzenli çalışmasını sağladığı gibi tokluk süresini de uzatıyor.

Sabah kahvaltısında iki yumurtaya avokado ya da tam tahıllı bir dilim ekmek eklendiğinde, bu besinler hem sağlıklı yağlar hem de kompleks karbonhidratlarla birlikte vücuda temel ihtiyaçları karşılayan ideal bir öğün sunmuş oluyor.

ATIŞTIRMA KRİZLERİNİ ENGELLİYOR

Boston Medical Center Beslenme ve Kilo Yönetimi Direktörü Dr. Carolyn Apovian ise kahvaltı sonrası hissedilen tokluğun gün boyunca ekstra kalori alımını engellediğini vurguluyor. Apovian’a göre, diyet yapan bireylerin çoğu gün içinde atıştırmalıklara yöneldiği için hedeflerine ulaşamıyor. Bu durumun önüne geçmenin en etkili yollarından biri, doyurucu ve dengeli bir sabah öğünü tercih etmek.

Kilo Vermek İsteyenler Dikkat: Güne Bunu Tüketerek Başlayan Hızla Kilo Veriyor - Resim : 2

HEM BESLEYİCİ HEM DÜŞÜK KALORİLİ

İki adet yumurta yaklaşık 180 kalori içeriyor ve buna karşılık 14 gram kaliteli protein sağlıyor. Ayrıca A vitamini, B12, riboflavin ve selenyum gibi bağışıklık ve enerji metabolizması için kritik öneme sahip mikro besin öğelerini de bünyesinde barındırıyor.

Beslenme uzmanlarına göre, her sabah yumurta tüketmek yalnızca zayıflamaya değil, aynı zamanda genel sağlığın korunmasına da katkı sunuyor. Üstelik bu, hem ekonomik hem de kolay uygulanabilir bir alışkanlık.

SGK Uzmanı Canlı Yayında Son Noktayı Koydu! En Düşük Emekli Maaşında Bu Rakam Kaçınılmaz OlacakSGK Uzmanı Canlı Yayında Son Noktayı Koydu! En Düşük Emekli Maaşında Bu Rakam Kaçınılmaz OlacakEkonomi

Türkiye'de Yılın Otomobili Seçilmişti! BYD 765 Bin Lira Birden Zam Yaptı, Piyasada Yer Yerinden OynadıTürkiye'de Yılın Otomobili Seçilmişti! BYD 765 Bin Lira Birden Zam Yaptı, Piyasada Yer Yerinden OynadıEkonomi

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
yemek kilo verme
Karpuza Tuz Döküp Yiyince Etkisine İnanamayacaksınız: Öğrenince Hep Böyle Yiyeceksiniz Karpuza Tuz Döküp Yiyince Etkisine İnanamayacaksınız: Öğrenince Hep Böyle Yiyeceksiniz
Yatak Odasında Temiz Hava ve Kaliteli Uyku İçin 6 Doğal Bitki Önerisi Yatak Odasında Temiz Hava ve Kaliteli Uyku İçin 6 Doğal Bitki Önerisi
Esnafa 'Hayır' Diyemeyen Burçlar Belli Oldu! İki Katı Fiyatına Alıyorlar Esnafa 'Hayır' Diyemeyen Burçlar Belli Oldu! İki Katı Fiyatına Alıyorlar
Bilim İnsanlarından Çarpıcı Araştırma: Bu Baharat Kanseri Yavaşlatıyor, Vücudu Dinçleştiriyor Bilim İnsanlarından Çarpıcı Araştırma: Bu Baharat Kanseri Yavaşlatıyor, Vücudu Dinçleştiriyor
ÇOK OKUNANLAR
İslam Memiş 'Perşembe Başlıyor' Diyerek Uyardı: Gram Altında Depreme Hazır Olun Uzman İsim Tarih Verdi, Gramda Depreme Hazır Olun
Türkiye'de de Satılan Ünlü Cips Markasının İçinden Çıktı: Raflardan Acil Toplatılıyor Türkiye'de de Satılan Ünlü Cips Markası Toplatılıyor
Geri Sayım Başladı: Memur ve Emekliye Ne Kadar Zam Yapılacak? En Düşük Emekli Maaşı Ne Kadar Olacak? Memur ve Emekliye Ne Kadar Zam Yapılacak?
Beyaz Yaka İşini Bırakıp Köye Yerleşti: Kimseyi Dinlemeyip Patron Oldu, Şimdi Para Basıyor Beyaz Yaka İşini Bırakıp Köye Yerleşti: Kimseyi Dinlemeyip Patron Oldu, Şimdi Para Basıyor
Türkiye'de Yılın Otomobili Seçilmişti! BYD 765 Bin Lira Birden Zam Yaptı, Piyasada Yer Yerinden Oynadı Türkiye'de Yılın Otomobili Seçilmişti! BYD 765 Bin Lira Birden Zam Yaptı, Yer Yerinden Oynadı