Sağlıklı İlişkinin Sırrı Meğer Buymuş! Bilim Resmen Kanıtladı

"Kadınlar güldüren erkeklerden hoşlanır" sözü, yalnızca bir halk inanışı olmaktan çıktı. Norveç ve Amerika'dan bilim insanlarının ortak çalışması, mizahın flörtteki gücünü bilimsel olarak ortaya koydu. Araştırmaya göre, birini etkilemenin en etkili yollarından biri karşısındakini güldürmekten geçiyor.

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Sağlıklı İlişkinin Sırrı Meğer Buymuş! Bilim Resmen Kanıtladı
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Norveç Bilim ve Teknoloji Üniversitesi ile ABD’li araştırmacıların birlikte yürüttüğü çalışmada, üniversite öğrencileri arasında flört dinamikleri mercek altına alındı. Bulgulara göre erkeklerin, özellikle uzun vadeli bir ilişki düşündüklerinde mizahı kullanması karşı tarafta olumlu bir izlenim bırakıyor.

Kadınlar için ise en az karşısındakinin komik olması kadar önemli olan başka bir unsur var: güldüğünü göstermek. Yani bir kadının bir erkekle flört ederken gülmesi ya da kıkırdaması, etkileşimde güçlü bir sinyal olarak algılanıyor. ABD'li araştırmacı Rebecca Burch, bu durumu “Komik olmak etkili ama kadınlar açısından asıl belirleyici unsur, bu komediyi kabul ettiklerini göstermeleri” sözleriyle açıklıyor.

Sağlıklı İlişkinin Sırrı Meğer Buymuş! Bilim Resmen Kanıtladı - Resim : 1

KISA SÜRELİ FLÖRTTE MİZAH YETERSİZ KALIYOR

Araştırmanın dikkat çeken bir diğer ayağında ise kısa süreli ilişkiler ele alındı. Bu bağlamda, yalnızca güldürmek yeterli olmuyor. Özellikle tek gecelik ilişki arayışında olan bireylerde, fiziksel yakınlık ve bedensel temas gibi cinsel çağrışım içeren davranışların daha çok işe yaradığı görüldü.

Sağlıklı İlişkinin Sırrı Meğer Buymuş! Bilim Resmen Kanıtladı - Resim : 2

Psikoloji profesörü Leif Edward Ottesen Kennair, bu konuda şunları söyledi:

Kısa vadeli ilişki isteyen kadınlar, sadece samimi davranışlardan ziyade daha doğrudan cinsel sinyallere yöneliyor. Erkekler ise bu tür ilişkilerde bile iltifat, yakın ilgi ve espriyle yaklaştığında daha fazla karşılık alabiliyor.

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Kaynak: Haber Merkezi

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