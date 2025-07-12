Binlerce Somon Ekmek Acil Geri Çağrıldı! Tüm Marketlerden Toplatılıyor
Amerika Birleşik Devletleri'nde fırıncılık sektöründe ciddi bir gıda güvenliği krizi yaşanıyor. Indiana merkezli fırıncılık devi Lewis Bake Shop tarafından üretilen “Artisan Style” yarım somun ekmeklerde, ambalajında belirtilmeyen fındık tespit edildi. Bu gelişmenin ardından, alerjik reaksiyon riski nedeniyle ülke genelinde 2.500'den fazla markette satışa sunulan ekmekler acilen geri çağrıldı.
Kaynak: Haber Merkezi
Söz konusu geri çağırma, özellikle Michigan, Wisconsin, Illinois, Indiana, Ohio, Kentucky, Tennessee, Georgia, Arkansas, Missouri, Alabama ve Mississippi eyaletlerinde etkili oldu. Yanıltıcı etiketleme nedeniyle yaklaşık 883 adet ekmeğin market raflarından toplatıldığı bildirildi.
Yetkililer, ürünün içeriğinde ağaç yemişleri arasında yer alan fındığın bulunmasının, alerjisi olan bireylerde anafilaksi gibi ciddi reaksiyonlara yol açabileceğini açıkladı. Bu nedenle alerjisi olan tüketicilerin ürünü kesinlikle tüketmemesi gerektiği uyarısında bulunuldu.
İADE EDİN UYARISI YAPILDI
Perakende zinciri Kroger, geri çağırma süreci hakkında yaptığı açıklamada, “Ağaç yemişlerine alerjisi olan bireyler için bu ürün ciddi sağlık sorunları yaratabilir. Hızlı müdahale hayati önem taşıyor” ifadelerine yer verdi.
Tüketicilerden, ürünü kesinlikle tüketmeden aldıkları mağazaya iade etmeleri ya da imha etmeleri istendi.
HANGİ ÜRÜNLER GERİ ÇAĞRILDI?
Marka: Lewis Bake Shop
Ürün: Artisan Style Yarım Somun Ekmek
Ambalaj: 12 onsluk şeffaf plastik paket
Son Kullanma Tarihi: 13 Temmuz 2025
UPC Kodu: 24126018152
Geri çağrılan parti kodları:
T10 174010206
T10 174010306
T10 174010406
T10 174020206
T10 174020306
T10 174020406
ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), bu ürünlerin piyasadan toplatılmasını "öncelikli güvenlik adımı" olarak nitelendirirken, tüketicilerin etiketlere güvenmekle yetinmeyip, parti numaralarını dikkatle kontrol etmeleri gerektiğini vurguladı.