Binlerce Somon Ekmek Acil Geri Çağrıldı! Tüm Marketlerden Toplatılıyor

Söz konusu geri çağırma, özellikle Michigan, Wisconsin, Illinois, Indiana, Ohio, Kentucky, Tennessee, Georgia, Arkansas, Missouri, Alabama ve Mississippi eyaletlerinde etkili oldu. Yanıltıcı etiketleme nedeniyle yaklaşık 883 adet ekmeğin market raflarından toplatıldığı bildirildi.

Yetkililer, ürünün içeriğinde ağaç yemişleri arasında yer alan fındığın bulunmasının, alerjisi olan bireylerde anafilaksi gibi ciddi reaksiyonlara yol açabileceğini açıkladı. Bu nedenle alerjisi olan tüketicilerin ürünü kesinlikle tüketmemesi gerektiği uyarısında bulunuldu.