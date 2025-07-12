Binlerce Somon Ekmek Acil Geri Çağrıldı! Tüm Marketlerden Toplatılıyor

Amerika Birleşik Devletleri'nde fırıncılık sektöründe ciddi bir gıda güvenliği krizi yaşanıyor. Indiana merkezli fırıncılık devi Lewis Bake Shop tarafından üretilen “Artisan Style” yarım somun ekmeklerde, ambalajında belirtilmeyen fındık tespit edildi. Bu gelişmenin ardından, alerjik reaksiyon riski nedeniyle ülke genelinde 2.500'den fazla markette satışa sunulan ekmekler acilen geri çağrıldı.

Kaynak: Haber Merkezi

Ekmek Toplatma
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Binlerce Somon Ekmek Acil Geri Çağrıldı! Tüm Marketlerden Toplatılıyor - Resim: 1

Söz konusu geri çağırma, özellikle Michigan, Wisconsin, Illinois, Indiana, Ohio, Kentucky, Tennessee, Georgia, Arkansas, Missouri, Alabama ve Mississippi eyaletlerinde etkili oldu. Yanıltıcı etiketleme nedeniyle yaklaşık 883 adet ekmeğin market raflarından toplatıldığı bildirildi.

Yetkililer, ürünün içeriğinde ağaç yemişleri arasında yer alan fındığın bulunmasının, alerjisi olan bireylerde anafilaksi gibi ciddi reaksiyonlara yol açabileceğini açıkladı. Bu nedenle alerjisi olan tüketicilerin ürünü kesinlikle tüketmemesi gerektiği uyarısında bulunuldu.

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Binlerce Somon Ekmek Acil Geri Çağrıldı! Tüm Marketlerden Toplatılıyor - Resim: 2

İADE EDİN UYARISI YAPILDI

Perakende zinciri Kroger, geri çağırma süreci hakkında yaptığı açıklamada, “Ağaç yemişlerine alerjisi olan bireyler için bu ürün ciddi sağlık sorunları yaratabilir. Hızlı müdahale hayati önem taşıyor” ifadelerine yer verdi.

Tüketicilerden, ürünü kesinlikle tüketmeden aldıkları mağazaya iade etmeleri ya da imha etmeleri istendi.

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Binlerce Somon Ekmek Acil Geri Çağrıldı! Tüm Marketlerden Toplatılıyor - Resim: 3

HANGİ ÜRÜNLER GERİ ÇAĞRILDI?

Marka: Lewis Bake Shop

Ürün: Artisan Style Yarım Somun Ekmek

Ambalaj: 12 onsluk şeffaf plastik paket

Son Kullanma Tarihi: 13 Temmuz 2025

UPC Kodu: 24126018152

Geri çağrılan parti kodları:

T10 174010206

T10 174010306

T10 174010406

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Binlerce Somon Ekmek Acil Geri Çağrıldı! Tüm Marketlerden Toplatılıyor - Resim: 4

T10 174020206

T10 174020306

T10 174020406

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), bu ürünlerin piyasadan toplatılmasını "öncelikli güvenlik adımı" olarak nitelendirirken, tüketicilerin etiketlere güvenmekle yetinmeyip, parti numaralarını dikkatle kontrol etmeleri gerektiğini vurguladı.

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